Sergio Marchi defendió el cupo extra para Boca

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, consideró que el presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, y el entrenador Marcelo Gallardo se “apresuraron en hablar” al criticar la habilitación del cupo del colombiano Frank Fabra en Boca, porque “mucha gente no lee la norma completa”.

“Esto es para todos los equipos, lamento a veces que alguien que conduce un club, no sepa las normas. No quiero entrar en polémicas, creo que sí Rodolfo, a quien respeto, se apresuró en su opinión”, afirmó Marchi, quien anticipó que llamará por teléfono al presidente de River para aclarar la situación.

En ese sentido, agregó: “La pelea que tenga política con AFA corre por cuerdas separadas, nosotros no estamos involucrados. De esto está al tanto la Superliga y la AFA, quien autoriza el registro del contrato. Mucha gente no lee la norma completa, la desconoce y se habla apresuradamente, la pregunta sería ¿por qué Boca no podría registrar un contrato si lo han hecho todos los equipos que tuvieron esa necesidad?”.

En declaraciones, Marchi respondió de esta forma a las críticas que tanto D´Onofrio como Gallardo expresaron durante el partido de Copa Argentina que el “Millonario” le ganó a Villa Dálmine, el sábado pasado, por los 16avos de final.