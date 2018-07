“Estoy contento con el plantel que tengo”, aseguró Sergio Rondina

El entrenador de Arsenal, Sergio Rondina brindó una nota al portal "Hablemos de Arsenal” y analizó el progreso del equipo en esta pretemporada. Los amistosos ante Brown de Adrogué y Racing fueron totalmente positivos para un plantel que necesita buenos resultados en el menor lapso de tiempo y así afrontar la Primera B Nacional.

El “Huevo” Rondina se mostró optimista en cuanto al desarrollo de sus jugadores y analizó en detalle el crecimiento de Arsenal de Sarandí para cumplir con el objetivo de regresar a la máxima categoría.

Tras haber jugado los primeros amistosos, el DT de Arsenal dijo: "Las conclusiones que saco son buenas porque son las primeras prácticas de fútbol que hicimos y más porque hay muchos que no se conocen. La realidad es que, desde que estamos en Balcarce entrenando doble turno y nos vayamos conociendo entre todos, vamos a ir buscando lo mejor al equipo: El sistema, lo que uno pretende de cada uno de ellos dentro del campo de juego e ir buscando esas sociedades. Estoy contento por cómo está el plantel armado".

Agregó: "Creo que tenemos el tiempo suficiente para trabajar, encontrar un buen funcionamiento e ir conociéndonos. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Obviamente, al compartir el día a día y más en una pretemporada estando todos juntos compartiendo una semana de trabajo, va a profundizar el conocimiento de ellos y así se irá armando el grupo".

Mientras continúa la puesta a punto en Balcarce, los próximos partidos amistosos del Viaducto son los siguientes: el Miércoles 1/8 vs Atlanta; sábado 4/8 vs Almirante Brown; y sábado 11/8 vs Chacarita Jrs. Todos se disputarán en condición de visitante y en horario matutino.