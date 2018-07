Zárate: “Este Boca es el mejor plantel que integré”

Mauro Zárate ya dejó atrás todo lo ocurrido con su controvertida salida de Vélez y, de regreso en el país tras la pretemporada en Estados Unidos, se concentra en el inicio de la triple competencia. A Boca se lo califica como el mejor equipo por la cantidad de jugadores por puesto, y Zárate no duda de ello: “Es el mejor plantel que integré en Argentina”.

“Por la clase de jugadores que hay, es el mejor plantel que integré en Argentina. Hay muchos jugadores con experiencia, es un grupo para disfrutar”, sostuvo el ex delantero de Vélez que se siente a gusto con sus nuevos compañeros. “La verdad es que el grupo es de 10. Me sorprendió, sano, muy tranquilo, divertido. Eso es bueno para todo lo que viene ahora”, agregó en diálogo con Líbero de Tyc Sports.

Pero de todos los jugadores de categoría que tiene el Xeneize, a Zárate lo sorprendieron dos en particular. “Pavón es un caballo, la fuerza, la velocidad, es una bestia”, dijo sobre el delantero que formó parte de la Selección en el Mundial.

“(Agustín) Almendra también, el tranco que tiene es impresionante, me sorprendió muchísimo, este año va a dar mucho que hablar”, elogió a la joven promesa xeneize.

“Estoy contento, bien y tranquilo. La decisión la tomé yo y era una linda oportunidad, un desafío; era lo que quería hacer”, manifestó sobre su controvertida salida de Vélez.

Ya más relajado, también se tomó el tiempo de revelar intimidades de la pretemporada: “El Pipa (Benedetto) es divertido. Es malo jugando al truco, pero es divertido, ja. Yo juego con Izquierdoz, él con Goltz. No los conocía, me agarraron frío y regalamos un par de puntos, pero después les dimos una paliza terrible”, bromeó el delantero.

También agregó una genial anécdota que vivió en Inglaterra: “Si me toca por las bandas, tuve que volver a la Premier, era tirar el offside a Hazard. Era una locura, levantaba la mano y pasaban, me quedó grabado. Con el Arsenal, Alexis Sánchez, Ozil, Cazorla y Monreal se tiraban para mi lado”.

Sobre la posibilidad de que sea titular en el lugar de Tevez, Zárate sólo demostró su admiración por el Apache: “No me veo cosas parecidas con Tevez, obviamente lo que hizo en su carrera es algo envidiable, es una carrera soñada. Donde me necesiten voy a estar, corriendo, luchando, presionando y haciendo el trabajo que tengo que hacer”, indicó el jugador.