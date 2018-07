Jorge Newbery recibirá a Deportivo Baigorrita para abrir la novena fecha del Apertura 2018

Jorge Newbery recibirá mañana a Deportivo Baigorrita para abrir la novena fecha del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Luego, el domingo, el noveno capítulo del certamen local se completará con cinco partidos que prometen ser por demás de entretenidos.

Para el "Aviador" que dirige tácticamente Fabio Nigro el partido de mañana será clave. Es que de lograr una victoria, Newbery se mantendrá con chances de pelear por el campeonato. Pero el rival también necesita de un triunfo porque viene último en la tabla de posiciones y quiere salir del fondo.

Tras el choque de mañana, el domingo, siempre desde las 15.30, se completará la novena fecha con los siguientes partidos: Defensa Argentina recibirá en su cancha a River Plate de Junín; Ambos Mundos será local ante Villa Belgrano; Origone Fútbol Club será anfitrión de Rivadavia de Lincoln; Mariano Moreno jugará en su estadio ante Sarmiento; y el puntero del torneo, Independiente (J), tendrá una nueva prueba de fuego en su visita a Rivadavia de Junín.

Torneo de inferiores

Si el tiempo lo permite, mañana también comenzará a jugarse la novena fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores Copa "Aníbal Viale" bajo el siguiente cronograma de partidos:

Mañana

Defensa vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



Newbery vs. Baigorrita

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45



A. Mundos vs. Villa

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



Origone vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



Moreno vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



Rivadavia (J) vs. Independiente (J)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45



El domingo

Defensa vs. River

Novena: 10.30

Séptima: 11.30

Predécima: 12.30

Quinta: 13.45



Newbery vs. Baigorrita

Predécima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.30



A. Mundos vs. Villa

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45



Origone vs. Rivadavia (L)

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45



Moreno vs. Sarmiento

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45



Rivadavia (J) vs. Independiente (J)

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone FC en séptima; y Baigorrita en décima y sexta.