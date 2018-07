Gallardo sobre la Selección: “Hoy no está en mi cabeza”

Tras casi dos meses, Marcelo Gallardo rompió el silencio. Y no le esquivó a la pregunta de todos. ¿Qué pasará con la Selección? ¿Le interesa ser el sucesor de Sampaoli? “Soy muy respetuoso de este tema. Los rumores son rumores. No tengo mucho para decir”, arrancó en conferencia de prensa.

Pero ante la insistencia de si existe alguna chance de que sea el próximo DT de la Selección, el Muñeco se bajó. “No recibí ningún llamado. Hoy no está en mi cabeza”.

Gallardo insistió en que piensa continuar en el Monumental. “Yo tengo un contrato firmado. Lo respetaré hasta que las energías digan basta”, señaló. “Cualquier entrenador argentino se ilusiona con esto. Pero de ahí a que me postule... Eso no va conmigo”.

El Muñeco aseguró que se sentaría a hablar con cualquiera si es que lo llaman para la Selección, pero aclaró que no cambiaría su postura.

“Me llena de orgullo el reconocimiento en general, que se nombre a mi persona en estas situaciones, pero de mi boca no va a salir nada de este tema... Muchos saben mi opinión de lo que pienso del fútbol y todas sus desprolijidades. El mundial demostró que venimos haciendo las cosas mal desde hace tiempo. Ojalá que después de esto aprendamos”, agregó.

¿Qué vio en los cuatro partidos de la Argentina durante el Mundial? Luego de decir que la ilusión solo la despertaba que “Messi nos podía salvar la vida”, Gallardo explicó: “En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero yo dije que hace mucho tiempo venimos desprolijos, sin estar convencidos. Y no vi convencimiento de acuerdo a lo que se planificaba, con un entrenador que había firmado un contrato por cinco años y un manager que ya no están más. Acá un mal Mundial hace que se desvanezca todo. Y que haya confusiones. Esperemos aprender, y lo digo como hincha: deseo que el nuevo comienzo pueda encaminar, sea exitoso y nos dé el prestigio que supimos tener con una estructura sólida”, sentenció Gallardo.