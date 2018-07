Cómo se mueve el mercado de pases

Sarmiento sumó cinco refuerzos que ya forman parte del plantel y que están trabajando en la pretemporada. Ellos son el delantero Nicolás Orsini (Sp. Luqueño); el volante Ariel Cólzera (Juv Unida G); el defensor Wilfredo Olivera (At Rafaela); y los volantes Nicolás Castro (Quilmes) y Franco Leys (Juventud Unida G). Al mismo tiempo, estaría la chance de sumar un sexto jugador que sería un arquero.

Pero lógicamente que el Verde de Junín no es el único equipo que se movió en el mercado de pases. A continuación las bajas y altas de cada de uno de los clubes que intervendrán en la edición 2018/19 del Campeonato de la B Nacional.

Agropecuario

Los que vienen: Sebastián Saja DT, Nicolás Talpone (Estudiantes LP), Gustavo Goñi (Boca Jrs), Gonzalo Papa (Villa Dálmine), Franco Colela (Banfield), Emiliano Tellechea (Olimpo), Emanuel Trípodi (Quilmes), Ezequiel Parnisari (Aldosivi), Federico Rosso (Chacarita), Gonzalo Klusener (Atlético Rafaela) y Lucas Seimandi (Sportivo AC)

Los que se van: Fernando Gamboa DT, Juan Tejera (Racing CBA), Fernando Piñero (Central Córdoba SGO), Fabian Assmann (Aldosivi), Facundo Parra (3 de Febrero -PAR-), Diego Lagos, Eduardo Casais, Alexis Bullgarelli, Mauricio Romero (se retira), Diego Ferreyra, Diego Lopez (Guillermo Brown), Hernán Villalba, Martín Prost (Sport Boys -BOL-) y Juan Pablo Manzoco.

Almagro

Los que vienen: Favio Orsi - Sergio Gómez DT, Marcos Litre (Alvarado), Santiago Lopez Demarchi (San Lorenzo), Damián Arce (San Martín TUC), Nicolás Arrechea (Sol de América -PAR-), Mariano Puch (Flandria), Rodrigo Izco (Estudiantes SL), Maximiliano García (Los Andes), Joaquín Susvielles (Alvarado), Mauro González (Chacarita), Ezequiel Denis (Independiente) e Iván Ramirez (Flandria).

Los que se van: Sebastián Battaglia DT, Alan Bonansea y Brian Mieres (Mitre SGO), Matías Ruiz Sosa (Brown de Adrogué), Christian Limousin (Gimnasia de Jujuy) Abel Luciatti (Platense), Ariel Coronel (Mitre SGO), Diego Dellos (Cafetaleros de Tapachula -MEX-), Ariel Chaves, Norberto Paparatto (Mitre SGO), Adrian Iglesias, Emmanuel Perea, Adrian Fernandez, Gabriel Compagnucci (Independiente), Nicolas Sansotre (Villa Dálmine), Nicolás Benavidez (Gimnasia de Jujuy), Matías Di Benedetto (Gimnasia de Jujuy), Saúl Nelle (Defensores), Nicolás Sansotre (Villa Dálmine), Gianluca Yaque (Berazategui).



Arsenal

Los que vienen: Juan Manuel García (Banfield), Juan Carlos Lezcano (Midland), Rubén Zamponi (Crucero del Norte), Sebastián Balmaceda (Tigre), Fabio Jesús Pereyra (San Jorge), Fernando Torrent y Aníbal Leguizamón Espínola (Defensores VR), Leonardo Marchi (Defensa y Justicia), Federico Cataldi (Independiente NQN), Ezequiel Cerica, Patricio Luce y Maximiliano Gagliardo (Los Andes), Ramiro López (Villa Dálmine).

Los que se van: Marcos Curado (Genoa -ITA-) Claudio Corvalan (Unión), Gonzalo González (Apollon Smyrnis -GRE-), Lucas Wilchez, Emliano Purita (San Martín TUC), Facundo Monteseirín (Lanús), Germán Ferreyra (Vélez), Diego Chaves (Moron), Maximiliano Velazco (Defensores).

Atlético Rafaela

Los que vienen: Matías Quiroga (Patronato), Pablo Gaitán (Unión de Sunchales), Gastón Suso (Estudiantes BA), Abel Masuero (Brown de Adrogue), Nahuel Speck (Gimnasia).

Los que se van: Jorge Velázquez (G. Brown), Oscar Carniello (Boca Unidos), Wilfredo Olivera (Sarmiento), Nicolás Canavessio (Lokomotiv Plovdiv -BUL-) y Gonzalo Klusener (Agropecuario).

C.A. Brown (A)

Los que vienen: Ignacio Liporace (UAI Urquiza), German Herrera (Boca Unidos), Ignacio Bogino (Temperley), Maxi Resquin (Colegiales), Emir Faccioli (All Boys), Matías Contreras (Deportivo Cuenca), Matias Ruiz Sosa (Almagro), Braian Guille (Racing), Juan Manuel Olivares (Platense) Sebastián Anchoverri (Olimpo), Maximiliano Ferreira (UAI Urquiza), Nicolás Benegas (San Martín TUC), Enzo Ortíz y Leonardo Flores (Lanús), Alan Sosa (Cañuelas), Ignacio Bogino (Temperley).

Los que se van: Nicolás Gasperi (Acassuso), Eric Aparicio (B. Central), Martin Minadevino (Flandria), Cristian Bordacahar (Ferro), Diego Quiros (Luján), Matías Giordano (Almirante Brown), Brian Gómez, Nicolás Sainz (Chaco For Ever) Joel Barbosa (Atlanta), Facundo Lemmo. Martín Minadevino. Martín Fabro (Boca Unidos). Nicolás Gásperi, Matías Giordano, Fabio Vázquez, Abel Masuero (Atlético Rafaela), Ignacio Oroná, Diego Quiros, Germán Lesman, Nicolás Servetto, Santiago Nagüel, Nicolás Caro Torres (Gimnasia de Jujuy) y Leonardo Zaragoza (Defensores).

Central Córdoba (SGO)

Los que vienen: Fernando Piñero (Agropecuario), Facundo Melivillo (Deportivo Cuenca -ECU-), Francisco Dutari (Guillermo Brown), Renso Pérez (Villa Dälmine), Jonathan Bay (Ferro), Maximiliano Cavallotti (Argentinos Juniors), Ezequiel Barrionuevo (Santamarina), Javier Rossi (Deportivo Morón), Gabriel Fernández (Instituto), Ramiro Maldonado (Boca Unidos) y Emir Izaguirre (Unión Aconquija)

Los que se van: Federico García (Sp Desamparados), Matías Pato (Chaco For Ever), Sergio Salto, Emmanuel Salvatierra, Israel Coll, Oscar Sainz (Racing CBA), Wilson Palacios Hurtado, Héctor Cuevas y Diego Bucci.

Chacarita

Los que vienen: Jorge Vivaldo DT, Wilson Gómez y Rodrigo Ayala (Villa San Carlos), Ramon Lentini (Olimpo), Bautista Pavlovsky (Argentinos), Nicolás Álvarez (Los Andes), Gastón Martínez (Alvarado), Leonardo Baima (Dugopolje -CRO-) y Martín Lucero (Colegiales).

Los que se van: Sebastián Pena DT, Miguel Mellado (OFI Creta -GRE-), Mauro Matos (San Martín TUC), Matías Rodríguez (Ferencvaros -HUN-), Juan Imbert, Federico Rosso (Agropecuario), Miguel Mellado y Mauro González (Almagro).

Defensores de Belgrano

Los que vienen: Francisco Martínez (Flandria), Nicolás Del Priore (Independiente), Leandro Caballero (UAI Urquiza), Cristian Correa (San Martín de Tucumán), Maximiliano Velazco (Arsenal), Gustavo Fernández (Laferrere), Saúl Nelle (Almagro), Nicolás Del Priore (Independiente), Diego Medina (Flandria), Nahuel Peralta (Stade Nonyas) y Leonardo Zaragoza (Brown de Adrogué).

Los que se van: Fernando Enrique (Atlanta), Albano Anconetani (Se retiró), Mauro Scatularo (Chaco for Ever), Alan Giménez (Flandria) -Nicolás Angelotti (Colegiales) -Francisco Vazzoler, Júnior Bueno (Gimnasia de Jujuy).

Deportivo Morón

Los que vienen: Román Martínez (Lanús), Abel Casquete (River), Luciano Lapetina (Godoy Cruz), Gastón González (Independiente Rivadavia), Matias Nizzo (Instituto), Diego Chaves (Arsenal), Juan Celaya (Dalmine), Agustín Lavezzi (CNEL Aguirre).

Los que se van: Emanuel Giménez (Estudiantes SL), Cristian Broggi (Barracas Central), Juan Ferreyra (Laferrere), Javier Rossi (Central Córdoba SGO), Rodrigo Díaz (All Boys), Damián Toledo (San Telmo), Milton Álvarez (Independiente).

Ferro Carril Oeste

Los que vienen: Maximiliano Comba (Estud Río IV), Caín Fara (Estudiantes BS AS), Cristian Bordacahar (BR de Adrogué), Maxi Velázquez (Aldosivi), Enzo Díaz (UAI Urquiza), Leonardo Landriel (UAI Urquiza), Augusto Vantomme (San Miguel), Rodrigo Melo (Comunicaciones), Gastón Ada (Estudiantes SL), Renzo Tesuri (Gimnasia de Jujuy), Walter Busse (San Martín de Tucumán).

Los que se van: Braian Aquino (Juv Unida G), Facundo Affranchino (Instituto), Franco Aragón (UAI Urquiza), Dante Alvarez (Flandria), Jonathan Herrera (Audax Italiano -CHI-), Gustavo Canto, Emanuel Grespan (Acassuso), Nahuel Luján, Alejandro Pérez, Osvaldo Barsottini, Sergio Sánchez, Juan Garcia (Banfield), Jonathan Bay (Central.Córdoba SGO) y Moreira Aldana.

Gimnasia y Esgrima (J)

Los que vienen: Nicolás Stella (Racing), Nicolás Caro Torres (Brown de Adrogué), José Junior Bueno (Defensores), Nicolás Stella (Racing), Leandro Contín (Gimnasia LP), Diego López (Gimnasia MZA), Facundo Callejo (Carabobo -VEN-), Christian Limousin (Almagro), Federico Freire (Estudiantes SL), Nicolás Benavídez y Matías Di Benedetto (Almagro).

Los que se van: Javier Burrai (Macará -ECU-), Alejandro Manchot (Macará -ECU-), Nicolás Olmedo, Lihué Prichoda, Alexis Blanco, Guido Dal Casón, David Distéfano, Lucas Petrich, Nicolás Asenjo, Sebastián Sánchez, Diego Auzqui, Renzo Tesuri (Ferrro), Mariano Fernández, Mauricio Asenjo (Independiente Rivadavia) Diego Nicolaievsky.

Gimnasia

y Esgrima (MZA)

Los que vienen: José María Bianco -DT-, Mateo Acosta (Guillermo Brown), Rodrigo Lugo (Atlanta), Lucas Baldunciel (Nueva Chicago), Luis Castillo (Instituto), Lucas Márquez (Patronato), Juan Bauza (Colón), Fabricio Palma (Guillermo Brown), Julián Fernández (Sportivo Belgrano) y Marcos Rivadero (Villa Dalmine), Gonzalo Bazán (Sarmiento).

Los que se van: Darío Alaniz y Martín Abaurre (DTS), Pablo Palacios Alvarenga (San Martín SJ), Santiago Domínguez y César López Fretes (Sarmiento de Resistencia), Yair Marín (Temperley), Oscar Negri (Deportivo Maipú), Agustín Briones (Chaco For Ever), Ezequiel Viola (Olimpo), Diego López (Gimnasia deJujuy), Walter Poblete, César López Fretes, Nicolás Inostroza, Iván Agudiak, David Garay.

Guillermo Brown

Los que vienen: Lucas Bossio (San Martín T), Jorge Velázquez (Atlético Rafaela), Max Rauhofer (Orange County Blues -USA-), Christian Cepeda (UAI Urquiza), Diego López (Agropecuario), Mateo Grasso, Braian Orosco, Cristian García (CAI) y Mauro Bazán (Atlanta).

Los que se van: Mateo Acosta (Gimnasia MZA), Mariano Guerreiro (Santamarina), Nicolás Ayr (Talleres RE), Francisco Dutari (Central Córdoba SGO), Emanuel Bilbao (Quilmes), Andrés Mehring (a Godoy Cruz de Mendoza), Fabrizio Palma (Gimnasia de Mendoza).

Independiente

Rivadavia

Los que vienen: Daniel Imperiale (Tigre); Fernando Torrent Guidi, Jorge Zules Caicedo, Federico Castro (Defensores VR), Mauricio Asenjo (Gimnasia de Jujuy).

Los que se van: Gastón González (Morón), Mauro Maidana (Argentinos Jrs). En la mira: Cristian Tarragona (Atlante México).

Instituto (C)

Los que vienen: Pablo Vegetti (Boca Unidos de Corrientes), Facundo Affranchino (Ferro), Sebastián Navarro (Tristán Suárez), Marcelo Guzmán (Patronato), Franco Flores (Villa Dálmine), Franco Canever, Emiliano Ellacopulos (Aldosivi), Santiago Moyano (Talleres), Leonardo De Bórtoli (Temperley)

Los que se van: Luis Castillo (Gimnasia MZA), Lucas Hoyos (Vélez), Nahir Bonacorso (Mitre SGO), Matias Nizzo (Deportivo Morón) y Gabriel Fernández (Central Córdoba SGO).

Los Andes

Los que vienen: Lucio Barroca (Huracán TA), Stephan Ruggeri (Huracán LH), Leandro Requena (Nueva Chicago), Federico Rodríguez (Deportivo Roca), Luis Zeballos (Colegiales), Gastón Guruceaga (Cerro -URU-), Guillermo Pereira (Douglas Haig), Guillermo Sánchez (Atlanta), Maximiliano Quinteros (Sacachispas), Sergio Sagarzazú y Marcos Quiroga (Juventud Unida GCHÚ), Lucas Chacana (Atlético Rafaela), Iván Leszczuk (Lanús), Dimas Morales (San Lorenzo MDP).

Los que se van: Germán Basualdo (Laferrere), Nicolás Álvarez (Chacarita), Maximiliano García (Almagro), Julián Vivas (UAI Urquiza), Patricio Luce, Maximiliano Gagliardo (Arsenal), Ezequiel Cerica(Arsenal), Raúl Iberbia (Olimpo). En la mira: Gastón Gómez (Racing).

Mitre (SdE)

Los que vienen: Alfredo Grelak DT, Felipe Cadenazzi (Quilmes), Emilio Di Fulvio (Rosario Central), Alan Bonansea (Almagro) y Brian Mieres (Almagro), Gonzalo Rïos (Boca Unidos), Martín Perafán (Villa Dálmine), Ezequiel Bonacorso (Instituto), Ariel Coronel y Norberto Paparatto (Almagro), Román Strada (Quilmes), Matías Luna, Agustín Durán (Defensores VR), Nicolás Sánchez (Dálmine), Lucas Pérez Godoy(UAI), Pablo Ruiz (Celaya).

Los que se van: Alejandro Medina (Boca Unidos), Silvestre Sacallán y David Romero (Chaco For Ever), Oscar Piris (Arsenal Kiev.-UKR-), Juan de Tomaso (Racing CBA), Matías Camisay y David Romero (Chaco For Ever), Ramiro Fergonzi (Patriotas -COL-), Hugo Silva (Defensa y Justicia), Ezequiel Mastrolía (Talleres), Gabriel Tomassini (a Sportivo Belgrano SF), Alexis Bravo, Gastón Bottino, Ramiro Fergonzi, Martín Pérez Guedes, Federico Arach y Agustín Torassa.

Nueva Chicago

Los que vienen: Juan Ignacio Sánchez Sotelo (Temperley), Arnaldo González (Aldosivi), Esteban Orfano (Aldosivi); Axel Juárez (Apollon Smyrnis -GRE-), Jonathan Fleita (Unión), Nicolás Franco (River), Agustín Silva (Sol de América -PAR-) y Diego Martínez (San Martín TUC).

Los que se van: Gabriel Ávalos (Godoy Cruz), Leandro Requena (Los Andes), Leandro Gioda, Franco Quiroga, Lucas Baldunciel (Gimnasia MZA), y Leonel Núñez.

Olimpo

Los que vienen: Raul Iberbia (Los Andes), Nahuel Barragán (Argentinos Jrs), Franco Lefiñir y Buno Díaz (Tiro Federal), Salvador Sánchez (River), Kevin 'Garza' Cardozo (Lanús), Agustín Cattaneo (Comunicaciones), Franco Maximiliano Lefiñir (Tiro Federal), Santiago Bohigues e Ignacio Pierce (Sansinena), Ezequiel Viola (Gimnasia de Mendoza), Lucas Lazo (C.Cordoba).

Los que se van: Franco Troyansky (Unión), Ramón Lentini (Chacarita), Gonzalo Porras (Cerro -URU-), Nicolas Herranz (Macedonia), Cristian Villanueva, Sebastián Anchoverri (Brown de Adrogué), Lucas Mancinelli (Temperley), Matías Cahais (San Martin T), Genaro Alessio (San Telmo), Emiliano Tellechea (Agropecuario), Michael Covea, Nicolás Pantaleone (Patronato), Franco Bellocq, Lucas Villarruel (Defensa), Mauricio Rosales Jorge Carranza (San Martin T), David Depetris.

Platense

Los que vienen: Cristian Tarragona (Platense), Abel Luciatti (Renofa Yamaguchi -JPN-), Cristian Amarilla (Unión San Felipe -CHI-), Elías Borrego (Atlético Venezuela -VEN-).

Los que se van: Juan Manuel Olivares (Brown de Adrogué), Emiliano Carrasco (Tristan Suarez), Nazareno Fernández Colombo (Atlético Rafaela) y Luciano Conicceli (Colegiales).

Quilmes A.C.

Los que vienen: Diego Colotto (Manager), Marcelo Fuentes DT, Matías Noble (GELP), Marcelo Alejandro Cardozo (Cafetaleros de Tapachula - MEX), Mauro Bellone (Flandria), Nicolás Ortiz (GELP), Emanuel Bilbao (Guillermo Brown).

Los que se van: Mario Sciacqua (DT), Sebastián Romero (retiro), Román Strada y Felipe Cadenazzi (Mitre SGO), Francisco Ilarregui (Alcobendas - ESP), Tobías Albarracín y Leandro González (Temperley), Emmanuel Tripodi (Agropecuario), Nicolás Castro (Sarmiento).

Santamarina

Los que vienen: Guillermo Pereyra (DT), Guido Rancez (Ferro Gral Pico), Mariano Guerreiro (G. Brown), Nicolás Rodríguez (Fénix), Federico Paulucci (Alvarado), Emiliano Bogado (Vélez), Maxi Osurak (At Paraná), Matias Fantín (Unión), Alejandro Maciel (Talleres CBA), Francisco Oliver (S Martín Tucumán), Martín Palisi (Alvarado), Leonardo Morales (A Paraná), Osvaldo Barsottini (Ferro), Juan Pablo Mazza (Independiente de Tandil), Matias Gutierrez, (Independiente de Tandil), Juan Garcia (Italia), Santiago Chacón,(San Martín SJ).

Los que se van: Héctor Arzubialde (DT), Salvador Sánchez (Olimpo), Juan Ignacio Alvacete (V. Dálmine), Ezequiel Barrionuevo (a Central Córdoba SGO), Mauro Orue (a Huracan Las Heras).

Temperley

Los que vienen: Matías Castro (Unión), Luis Silba (Sarmiento de Resistencia), Lucas Mancinelli (Olimpo), Tobías Albarracín y Leandro González (Quilmes), Brian Puntano (Talleres), Mauro Cerutti (Independiente Rivadavia), Pablo Campodonico, Sebastián Prieto y Federico Mazur (UAI Urquiza), Roberto Brum (Aldosivi).

Los que se van: Juan Ignacio Sánchez Sotelo (N. Chicago), Josué Ayala (Rosario Central), Fernando Brandán (San Martín SJ), Ignacio Boggino (Brown), Leandro de Bortoli (Instituto), Gastón Aguirre (Tristán Suárez), Adrián Scifo, Juan Sánchez Sotelo, Marcos Figueroa (San Martín TUC), Fabián Muñoz, William Riveros, Rodrigo De Ciancio, Ezequiel Montagna, Emiliano Ozuna (Aldosivi), Matías Villasanti, Marcos Pinto, Matías Nani y Darío Salina.

Villa Dálmine

Los que vienen: Renzo Spinaci (Sarmiento), Marcelo Estigarribia (Depor); Juan Ignacio Alvacete (Santamarina), Nicolás Sansotre (Almagro), Agustín Bellone (Juv Antoniana), Juan Pablo Lungarzo (Independiente de Chivilcoy), Martín Comachi (Unión de Sunchales), Juan Ignacio Dobboletta (Acassuso), David Gallardo (Sportivo Las Parejas), Nahuel Yaque (Almagro), Matías Ballini y Jorge Emanuel Molina (At Tucumán).

Los que se van: Gonzalo Papa (Agropecuario), Favio Durán (Vélez), Sebastián Blázquez (Laferrere), Nicolás Cherro (Atlanta), Franco Flores (Instituto), Renzo Alfani (Rosario Central), Jorge Cördoba (Alebrijes de Oaxaca -MEX-), Gonzalo Papa (Agropecuario), Martín Perafán (Mitre SGO), Renso Pérez (Central Córdoba SGO), Nicolás Sánchez (Mitre SGO), Ramiro López (Villa Dálmine) y Marcos Rivadero (Gimnasia MZA).