“Faltó que trajeran a Ibrahimovic”, ironizó Darío Benedetto

La lucha por un puesto en el equipo titular de Boca es extrema. El delantero Darío Benedetto, uno que volverá al ruedo tras superar la lesión que lo marginó durante meses, es consciente de eso pero demostró que se lo toma con tranquilidad, pese a que ayer usó una ironía para graficar la competencia interna que sobrelleva en la pretemporada.

“Faltó que trajeran a Ibrahimovic, je”, bromeó el atacante ayer en declaraciones a la prensa.

Y le tiró la pelota al entrenador: “Estamos bien, hay una linda competencia. Se ha armado un grupo muy lindo, con excelentes personas. Después decidirá Guillermo quién juega. Pero tenemos que estar al ciento por ciento todos”.

Además, profundizó sobre la relación con sus compañeros. “Es un poco raro pelear el puesto con amigos. En particular, con el ‘Negro’ Wanchope, con quien tengo una excelente relación”, señaló en TyC Sports el Pipa. Por otra parte, habló de la jerarquía del equipo: “Es el mejor plantel que me tocó integrar, pero no sirve si no lo ponemos a prueba en los partidos”.

El ex América de México también se refirió a la chance de cruzarse con River en la Copa Libertadores. “No me interesa para nada, siempre me fijo en Boca. Nos reforzamos bien, tenemos un gran plantel. Ojalá lo podamos demostrar. Al resto de los equipos los evaluaremos en su momento, cuando haya que enfrentarlos, y ahí se verá quién es el mejor”, aseguró Darío.