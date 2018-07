Aún sin DT, en la AFA piensan en Sabella como manager

Digerido el fracaso de la Selección en la Copa del Mundo, son tiempos de cambios para la Asociación del Fútbol Argentino. Removido, de común acuerdo, Jorge Sampaoli de la dirección técnica del seleccionado nacional, el Comité Ejecutivo de la AFA baraja varias opciones para sucederlo, contexto en el cual el presidente de la entidad, Claudio Tapia, aconsejado por el vice primero Daniel Angelici, piensa en la figura del manager como garante de una coordinación total entre la Mayor y las categorías juveniles del fútbol argentino.

Angelici, al ser consultado sobre los posibles candidatos a ocupar dicha función, opinó: “Me gusta Pekerman, es un hombre de trayectoria; pero también puedo pensar en Sabella. Personas que hayan estado y hayan demostrado capacidad”. Y continuó: “También me gusta (Hugo) Tocalli, pero no es para tirar nombres el tema. Es para sentarnos tranquilos y ver en qué nos equivocamos todos estos años, estos últimos 10 años”.

El también presidente de Boca hizo hincapié en “la necesidad de armar un proyecto serio y con compromiso”.

Por último, el Tano desmintió que se hayan comunicado con José Pekerman, DT de Colombia, eliminado del Mundial en octavos y todavía sin definición debido a que su contrato vence el 31 de agosto. Para concluir, Angelici informó: “El 27 de julio habrá una reunión del Comité Ejecutivo de AFA y también de Superliga. Todos los dirigentes tendrán la posibilidad de hablar del proyecto”.

AFA

Desde la salida de Jorge Sampaoli, se barajaron distintos nombres como posibles reemplazantes del ex técnico de la Selección. Sin embargo, desde la AFA emitieron un comunicado en el que anunciaron que, por ahora, no iniciaron tratativas, ni dialogaron con ningún entrenador para ocupar el cargo que dejó vacante el oriundo de Casilda después del Mundial.

“Tras la salida de Jorge Sampaoli, la AFA informa que al día de la fecha no se ha iniciado ningún tipo de gestión ni se ha dialogado con ningún entrenador. El próximo 31 de julio, en reunión de Comité Ejecutivo, la dirigencia evaluará los pasos a seguir”, expresaron en el comunicado.