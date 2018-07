Real Madrid quiere a dos figuras mundialistas: Hazard y Courtois

Desde el Real Madrid quieren olvidarse rápidamente de la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Es por eso que, tras las -por ahora- imposibles llegadas de Neymar o de Kylian Mbappé, las negociaciones no se hacen esperar y ya están a la caza de dos estrellas mundialistas: los belgas Eden Hazard y Thibaut Courtois, ambos jugadores del Chelsea inglés.

El delantero ya había deslizado la posibilidad de jugar en el conjunto de Madrid. “Llevo seis años en el Chelsea y puede que sea hora de cambiar. Pero la decisión no es sólo mía”, dijo en la conferencia de prensa post triunfo ante Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial.

Y agregó: “Después de esta Copa del Mundo, puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero el Chelsea tomará la decisión final. Si me dejan salir, ya conocen mi destino favorito”.

Por otro lado, el arquero, elegido como el mejor en su puesto durante el Mundial de Rusia, aseguró que “donde vaya Hazard, voy yo y al revés. No nos dejaremos separar”, en otro claro guiño al conjunto español.

Pero el Real Madrid no lo tendrá nada fácil, según el diario belga Het Laatste Nieuws, el precio de Hazard subió luego de su gran rendimiento durante el Mundial y Chelsea lo tasó en 225 millones de euros (más de 260 millones de dólares). A eso, si se le suma la ficha de Courtois, el equipo español deberá desembolsar más de 30 millones extra. Pasando en limpio, la doble contratación rondaría los 260 millones de euros (más de 300 millones de dólares).

La llegada del arquero parece ser la más fácil de realizar y desde los medios españoles aseguran que se haría oficial en los próximos días. El ex Atlético de Madrid tiene intenciones de renovar su contrato, el cual vence el 30 de junio de 2019, y desde el club londinense no quieren dejarlo ir a costo cero. Otra razón para que se dé su llegada son sus hijos, que viven en Madrid y por quienes Courtois ha expresado en más de una ocasión su deseo de estar más cerca de ellos.

Por otro lado, Hazard tiene contrato con Chelsea hasta 2020, pero su deseo de salir de Inglaterra puede ser un factor clave para su arribo a Madrid. El delantero jugó seis partidos durante el Mundial (sólo faltó ante Inglaterra, en el triunfo 1-0, por el cierre del Grupo G), convirtió 3 goles y dio 2 asistencias.