Mbappé y Modric van por la gloria en la gran final Francia-Croacia de Rusia 2018

Francia con su prodigio Kylian Mbappé y Croacia con el cerebral Luka Modric irán por la gloria hoy, desde las 12, en la final del Mundial Rusia-2018 en Moscú, con los Bleus amparados en su favoritismo y los Vatreni dispuestos a dar otra sorpresa.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps busca acabar con 20 años sin un título mundial en uno de los mejores momentos futbolísticos de ese país, gracias a una generación de oro con Antoine Griezmann como abanderado y Mbappé en su papel de revelación de la temporada.

Croacia, en su quinta participación mundialista tras la independencia del país en 1991, tiene en el dúo Modric-Ivan Rakitic a una de las mejores parejas de armado del torneo, y a ella se suma en ataque el guerrero Mario Mandzukic para desquiciar a cuanto defensa enfrenta.

"No voy a poner presión en mis jugadores. Salgan y jueguen su mejor fútbol, no se intimiden. Este es el mejor momento de nuestras vidas. Algunos ya han ganado la Liga de Campeones, pero este es el mayor partido para ellos y todos los croatas", aseguró ayer sábado en conferencia de prensa el técnico croata Zlatko Dalic.

Deschamps, por su parte, tratará de transmitir "la dosis justa de serenidad, confianza y concentración" para afrontar la final y ganarla. El francés podría convertirse en el tercer hombre en ganar el Mundial como jugador y entrenador tras el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

En una Copa del Mundo en la que las grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta se fueron apagando por el camino, Francia y Croacia se sostuvieron con fuerza gracias a la calidad de sus jugadores y a un sólido juego.

"Ha sido un sueño desde pequeño, todos los jóvenes quieren jugar un Mundial y una final, queremos levantar la Copa y no importa si marco o no, solo quiero el trofeo", manifestó Grizou, autor de tres goles en el torneo.

Modric, candidato a quedarse con el premio al mejor jugador de la Copa, aseguró que "nadie nos esperaba en la final, pero no nos detendremos ahora. Daremos lo mejor para ganar ese trofeo".

"Es una oportunidad única -continuó el 10 ajedrezado.

Cambiaría todo lo que gané en mi carrera por este título, por esta Copa Mundial. Estamos listos para enfrentar a Francia".

Batalla táctica

Francia llega a la final después de haberse quitado de encima a los Diablos rojos belgas con un trabajado 1-0 el pasado martes en San Petersburgo, mientras que Croacia, un día después en Moscú, encontró el boleto en el tiempo extra al vencer 2-1 a Inglaterra.

Con una defensa liderada por Raphael Varane y Samuel Umtiti, y la seguridad en el arco de Hugo Lloris, Francia apenas ha permitido 4 goles en seis partidos, mientras que Croacia con 12 goles a favor es el segundo elenco detrás de Bélgica (16) con mejor promedio ofensivo.

Para los ajedrezados de Zlatko Dalic, que en octavos y cuartos necesitaron la definición por penales para avanzar, el partido se presenta como una inmejorable oportunidad para desquitarse de la derrota 2-1 en las semifinales del Mundial- 1998.

En esa ocasión, Davor Suker le pegó a los anfitriones un pequeño susto, pero Lilian Thuram sofocó el intento de revolución de los croatas con dos tantos que sellaron la victoria y el pase a la final.

Pero si aquella vez los Bleus celebraron su primer título mundial, también saben lo que significa el dolor de la derrota, como en la final de Alemania-2006 perdiendo ante Italia por penales y con Zidane expulsado, o más cercano en el tiempo, en la final de la Eurocopa-2016 ante Portugal.

El partido, previsto en el fastuoso estadio Luzhnikí en Moscú y será dirigido por la terna argentina encabezada por Néstor Pitana, asistido en las bandas por Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti.