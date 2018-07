Rusia 2018, el mejor mundial de la historia

"Hace dos años dije que este Mundial iba a ser el mejor de la historia y hoy puedo decir que Rusia-2018 es la mejor Copa del Mundo de la historia", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ayer viernes en conferencia de prensa en el Estadio Luzhniki de Moscú.

El dirigente destacó "la pasión" con la que todo el país vivió el torneo y agradeció a todos los actores participantes la organización del evento, especialmente "al gobierno y al presidente Vladimir Putin".

El fútbol no puede resolver todos los problemas del mundo.

Infantino destacó "la masiva asistencia a los estadios, con más de un millón de aficionados viajando, el gran ambiente" en todas las ciudades y destacó que los partidos del Mundial, en los que "solo hubo un empate a cero" (el Francia-Dinamarca de la primera fase), fueron vistos por "3.000 millones de espectadores".

"Está previsto que la final sea seguida por televisión por más de mil millones de personas", añadió satisfecho en referencia al Francia-Croacia del domingo en Moscú.

Sin embargo, Infantino no quiso entrar en valoraciones políticas sobre Rusia.

"El fútbol no puede resolver todos los problemas del mundo", añadiendo que existen "muchas injusticias", al tiempo que defendió el papel de la FIFA.

"En el mundo falta capacidad de diálogo, no ya un entendimiento sino un poco de respeto, y así no podemos avanzar. Si el fútbol puede contribuir a ese diálogo y a que aquellos que tienen que tomar las decisiones en el mundo se pongan a hablar habremos aportado algo", señaló.





"Rusia ha cambiado mucho"

Infantino recordó también que "Rusia ha cambiado mucho y se ha convertido en un país de fútbol, no solo por la organización de la Copa del Mundo, sino porque gracias al trabajo realizado, a las infraestructuras creadas, al rendimiento de su selección, el fútbol forma a partir de ahora parte del ADN de este país".

"Cerca de un millón de personas ha venido a visitar esta Copa del Mundo, ha venido a todas las ciudades de Rusia, y se ha dado cuenta de la belleza de este país acogedor, un país dispuesto de demostrar que la realidad que enseñan los medios no es la real.

El VAR no está cambiando el fútbol, sino que lo está haciendo más limpio.

Un país rico en cultura, historia... que forma parte de la historia de la Humanidad", añadió.

Infantino, que dejó a un lado el tradicional traje y corbata para salir ante los periodistas vestido de voluntario, como homenaje a todos aquellos que han participado en la organización del Mundial, respondió durante una hora y cuarto a preguntas de todo tipo realizadas por periodistas de todos el mundo.

El dirigente aseguró que no puede "decir nada malo de Neymar" pese a las críticas por la simulación del brasileño, "porque es uno de esos jugadores talentosos que a uno le hacen soñar", aunque arrancó las risas de los redactores al no encontrar las palabras adecuadas para definir la actitud del astro: "En el futuro nos enseñará más gestos... más gestos realmente futbolísticos", acabó diciendo.

"Fútbol más transparente y justo"

Sobre si el Mundial de Catar 2022 tendrá 32 o 48 equipos, Infantino aseguró que "se discutirá y se decidirá en los próximo meses", antes del inicio de las eliminatorias para ese torneo y se mostró convencido de que la atribución del Mundial-2026 a Estados Unidos, Canadá y México no influirá en la candidatura sudamericana para 2030 (Argentina, Uruguay y Paraguay) "porque son dos confederaciones (Conmebol y Concacaf) diferentes".

Pero fue en la defensa del videoarbitraje (VAR, por sus siglas en inglés), cuando Infantino se mostró más determinado: "El VAR no está cambiando el fútbol, sino que lo está haciendo más limpio, más honesto, más transparente y más justo".

Y defendió con cifras el uso del VAR, que aumenta el porcentaje de decisiones arbitrales correctas al "99,30%". "El VAR ha acabado con el gol en fuera de juego" o "no se ha enseñado ninguna tarjeta roja por actitud violenta", fueron otros argumentos para acabar asegurando que "ya nadie puede imaginarse un Mundial sin el VAR".