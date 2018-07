Lautaro Martínez fue presentado en el Inter y utilizará la camiseta N° 10

La última joya del fútbol argentino fue presentada ayer en Inter. Lautaro Martínez, quien tuvo la posibilidad de integrar la nómina de 23 para participar en el Mundial de Rusia 2018, arranca su carrera en el Calcio luego de su fulgurante paso por Racing, en donde brilló con sus goles.

Su plataforma de lanzamiento fue en la Academia, donde también evidenció su autoexigencia e inconformismo, aun en encuentros en donde había sido decisivo.

Durante la presentación, Lautaro exhibió la camiseta N° 10 de uno de los clubes grandes del fútbol junto con el vicepresidente de la entidad, Javier “Pupi” Zanetti, con brillante paso por Inter. El delantero habló sobre el número de casaca: “El 10 es el número que también utilicé en Racing y no me genera presión. Cuando llegué, pregunté si estaba disponible y me dijeron que sí. Estoy muy feliz de poder usarlo”.

La particularidad es que su casaca no dirá “Martínez”, sino “Lautaro”. Al respecto, mencionó: “Elegí poner Lautaro en la camisa porque es menos común que mi apellido, Martínez. Y ‘el Toro’ es el apodo que me dieron en cuanto llegué a Buenos Aires y se mantuvo así”.

Martínez también se refirió a Mauro Icardi, instalado como goleador del club y que también estuvo en la mira de la Selección rumbo al Mundial: “Con Mauro ya estábamos en contacto desde antes de venir. Quiero agradecerle por todo; ahora busco dar lo mejor en cada momento para este equipo. Todos me dieron una buena bienvenida, estamos trabajando duro y concentrados junto con el técnico Spalletti”.

El atacante también hizo una referencia a otro argentino exitoso del pasado reciente al igual que Zanetti: Diego Milito, actual mánager de Racing. “Milito me habló mucho sobre el Inter, me ayudó mucho, ha alcanzado niveles muy altos, ha ganado mucho... Ahora, me toca a mí hacerlo bien”.