Nuevo cortocircuito entre Jorge Sampaoli y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino

El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Jorge Luis Sampaoli, se reunió ayer por la mañana con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y le hizo saber que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, él no concurrirá a dirigir el torneo de L´Alcudia.

Fuentes cercanas a las partes, destacaron que el entrenador tuvo una charla con Tapia, en la que le dejó en claro que, si desde la sede afista de calle Viamonte no hacían una gestión para que estén los futbolistas que él pretende, su intención es que Lionel Scaloni viaje a España para disputar el torneo que se celebrará en Valencia a fin de mes.

Como el certamen Sub-20 no es oficial, algunas instituciones argentinas y otras del exterior como el Inter, donde juega Facundo Colidio, hicieron saber que pretenden no dar a los posibles citados.

Lo curioso es que la AFA había informado el lunes, a través de su sitio web, que el propio Sampaoli iba ir a L´Alcudia.

Este es un nuevo desencuentro entre las dos partes al punto la posible baja del DT para el torneo no le cayó bien a Tapia.

A pesar de este plan de desgaste efectuado por la casa madre del fútbol argentino, Sampaoli no tiene pensado en dar un paso al costado y en caso de que pretendan echarlo, hizo saber que tendrán que sentarse a negociar con su abogado y representante.

En ese sentido, Fernando Baredes llegará el viernes al país para estar junto al casildense pero no tiene previsto reunirse con ningún directivo de AFA salvo que lo convoquen.

En busca de una revancha, Sampaoli planea sumar solo un ayudante de campo a pesar que tuvo cuatro bajas: Sebastián Beccacece, Nicolás Diez, el preparador físico Martín Bressán y el analista de videos Francisco Meneghini.

Si bien en primera instancia trascendió que Sampaoli quería incorporar al español Juan Manuel Lillo, quien ya trabajó junto a él en dos ocasiones, es poco probable que opte por un colaborador extranjero.

Con este escenario, el casildense evalúa diversas opciones de argentinos para sumar a su staff técnico, con un tema presupuestario que lo limita.

Es que desde la AFA le marcaron que no hay un elevado monto disponible, por lo que el que arribe deberá amoldarse al presupuesto.

"Momentos difíciles", según Carlos Tevez

El ex delantero de la Selección Argentina de fútbol, Carlos Tevez, le dio su apoyo a sus ex compañeros y reconoció que la eliminación del mundial de Rusia 2018 es un "momento muy feo".

Mientras realiza la pretemporada con el plantel de su club, Boca Juniors en Sarasota, Estados Unidos, el "Apache" dijo: "Como jugador, voy a apoyar a mis excompañeros. Son momentos muy feos para uno y para la familia".

Tevez, que vistiera la camiseta albiceleste durante mucho tiempo, consideró que "no poder darle una alegría a la gente es muy frustrante", en referencia a la eliminación a manos de Francia en octavos de final de Rusia 2018.

El delantero consideró que "es difícil opinar cuando pasa esta situación porque yo estuve con muchos de los chicos en la Selección".

Consultado sobre el Mundial en sí, dijo que "Francia está muy fuerte ya que tiene futbolistas de entre 21 y 27 años, con mucha experiencia por ya jugar en clubes grandes".

Sobre el jugador francés Paul Pogba, a quien conoció en su paso por la Juventus de Italia, "El Apache" reveló que "tenía mucha admiración por los jugadores argentinos y él nunca dejó de aprender".