Los candidatos a sumarse al cuerpo técnico de Sampaoli

La eliminación del Mundial de Rusia 2018 a manos de Francia en octavos de final, fue un golpe duro para la selección argentina y el cuerpo técnico comandado por Jorge Sampaoli, el cual ya comenzó a resquebrajarse.

El ex Sevilla, que mantuvo una extensa reunión con Claudio “Chiqui” Tapia y Daniel Angelici, acordó hacerse cargo del combinado Sub 20 durante el torneo de L'Alcudia, que se disputará en un municipio de Valencia del 28 de julio al 7 de agosto.

Ese puesto era ocupado por Sebastián Beccacece, quien a poco de regresar al país firmó su rescisión de contrato para asumir nuevamente como entrenador en Defensa y Justicia. Junto a él también se marcharon Nicolás Diez (técnico auxiliar) y Martín Bressan (preparador físico).

En medio de rumores de una pelea entre ambos, el ahora DT del Halcón sostuvo: “Siempre he podido hablar con Sampaoli, siempre en el marco de la privacidad porque considero que es un valor preciado. Nunca discutí delante de un futbolista, nunca me agarré a piñas. He acompañado y lo que tenía que decir se lo dije en persona”.

Ante estos huecos que se produjeron en el cuerpo técnico, el oriundo de Casilda tiene en mente dos nombres para sumar y comenzar la reconstrucción del combinado nacional, que tendrá como primer gran desafío la Copa América de Brasil que se disputará en 2019.

Una de las opciones es Juan Manuel Lillo, quien ya trabajó con Sampaoli en dos oportunidades. El nacido en Tolosa, España, fue asistente del DT de Argentina en su paso por la Selección de Chile -se encargó principalmente de los juveniles- y en Sevilla. Luego se separaron y el español asumió en Atlético Nacional de Colombia a mediados de 2017. Actualmente se encuentra sin club.

La otra variante no sería fácil de concretarse, debido a que acaba de firmar un vínculo con Emelec de Ecuador hace apenas unos meses. Se trata de Mariano Soso, de paso irregular por Gimnasia de La Plata. El entrenador de 37 años dejó buenas impresiones en Perú cuando le tocó dirigir a Real Garcilaso y Sporting Cristal.

Igualmente todo estará sujeto a lo que decida el Comité Ejecutivo de la AFA.