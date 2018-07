"Creemos en nuestras fuerzas y no le tememos a nadie", dijo el DT de Croacia

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, afirmó ayer domingo que cree "en las fuerzas" de su equipo y "no le teme a nadie" en el Mundial-2018, antes de la semifinal frente a Inglaterra, el miércoles en Moscú.

"Estamos concentrados en Inglaterra, un equipo joven de muy buena calidad, que se quitó del camino fácilmente a Suecia (2-0 en cuartos). Será un adversario difícil, que respetamos. Pero nosotros creemos en nuestras fuerzas y no le tememos a nadie", comentó Dalic.

En la conferencia de prensa flotó un poco de tensión cuando los periodistas ingleses lo interrogaron en la lengua de Shakespeare y el entrenador respondió directamente en croata, dejando a un especialista hacer la traducción.

Cuando los reporteros británicos volvieron a preguntarle por qué no contestaba en inglés, Dalic retrucó que lo hacía siempre de esa forma desde el inicio del torneo, "por respeto a la prensa croata".

"Es un éxito haber llegado hasta aquí. Grandes potencias como Argentina o Brasil ya están de vacaciones en la playa. Inglaterra tiene una de las mejores ligas de Europa. Si tuviéramos el dinero de Inglaterra, quién sabe lo que tendríamos en nuestras manos (en términos de trofeos)", lanzó Dalic este domingo.

"Somos un país pequeño y es importante mostrarnos a escala mundial. Antes del Mundial-1998 (semifinales de la generación liderada por Davor Suker), poca gente conocía a Croacia. Fue bueno para la promoción de nuestro nuevo país independiente", explicó el seleccionador.

Piernas cargadas, nueva energía

Croacia tuvo que jugar dos alargues en la etapa de eliminación directa, en octavos de final, contra Dinamarca, y en cuartos, ante Rusia. Eso podría quitar piernas a la Cuadriculada.

"Jugar 120 minutos dos veces no es fácil. Algunos jugadores arrastran algunas molestias físicas, pero estar en semifinales es una motivación, nos da nuevas fuerzas, una nueva energía".

¿Ivan Rakitic? "Pienso que está en su mejor nivel desde el inicio de su carrera. Con Luka Modric, componen el mejor mediocampo del torneo. Son rivales en España, pero en la selección nacional, son un mismo cuerpo y una misma alma".

A lo largo del torneo, Croacia ha tenido menos problemas contra equipos que salen a jugar, como Argentina. Inglaterra usualmente es un elenco tirado al ataque y eso podría favorecer al esquema balcánico.

"A Inglaterra le gusta jugar ofensivamente, eso nos queda más cómodo, deberíamos tener un mejor rendimiento que contra Dinamarca y Rusia", remarcó.

¿Y a Harry Kane, es posible pararlo? "Tengo plena confianza en mi defensa central. Hemos parado a Messi, a Eriksen (Dinamarca), vamos a intentar detener a Kane", refirió el técnico, que siguió elogiando a su rival.

"No diría que tienen debilidades, están en semifinales. Juegan un fútbol directo, son peligrosos, rápidos, son grandes, es útil el tiro libre, córner, y las combinaciones entre Sterling y Kane funcionan bien", concluyó.