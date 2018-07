Mauro Zárate fue insultado tras cumplir la revisión médica

El delantero Mauro Zárate fue blanco nuevamente de insultos por parte de hinchas de Vélez, que lo abordaron luego de haberse realizado la revisión médica para ser refuerzo de Boca.

“Traidor”, “amargo”, “a Vélez no le diste nada”, “Chilavert le dio mucho más que vos”, fueron las frases que recibió Zárate, mientras charlaba con la prensa que hizo guardia en la puerta de la clínica privada.

Así, sin reparo alguno y a la vista de todos los presentes, algunos hinchas del Fortín irrumpieron a la salida del centro de diagnóstico Imaxe para encontrarse con Mauro Zárate y dejarle más que en claro que la herida por su llegada a Boca no cicatrizó.

Zárate, que lloró en cada una de las entrevistas que dio donde intentó explicar su decisión, no respondió a los gritos e insultos, sino que optó por pedir disculpas a los periodistas y se retiró lo más rápido posible del lugar, en taxi.

A partir de la noticia que rompió el mercado de pases el lunes pasado, las redes sociales ubicaron el apellido de Zárate al tope de lo más mencionado, donde el principal foco eran las críticas de los hinchas velezanos por su decisión.