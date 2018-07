Néstor Pitana dirigirá Francia-Uruguay y se armó revuelo por su relación sudamericana

Francia eliminó a Argentina en octavos de final del Mundial de Rusia, pero aún queda un argentino en el torneo: Se trata de Néstor Pitana, quien arbitrará mañana viernes a las 11 de nuestro país el encuentro de Uruguay ante los franceses, en Nizhny Novgorod y por los cuartos de final de la cita ecuménica.

Esta elección de la FIFA puede sorprender, pero nada en las reglamentaciones lo prohíbe, aunque sí se armó un gran revuelo.

Ya presente en la Copa del Mundo 2014 de Brasil, Pitana ofició en los cuartos de final de Francia contra Alemania, un mal recuerdo para los bleus (eliminación 1 a 0).

El misionero Pitana, que contará con la asistencia de dos compatriotas, el pintense Hernán Pablo Maidana y Juan Pablo Bellati, ya ha arbitrado tres partidos en esta Copa del Mundo: el juego inaugural Rusia- Arabia Saudita (5-0), México-Suecia (0- 3), y la 8va final entre Croacia y Dinamarca (1-1, definiéndose 4-3 en disparos desde el punto del penal para los croatas).

Precisamente Pitana ha otorgado dos penales en el torneo, uno para Suecia y otro para Croacia y tras la eliminación de Argentina, es uno de los candidatos a impartir justicia en la final de la competencia, el domingo 15 de julio, en Moscú.

En líneas generales, Pitana está cumpliendo con un desempeño aceptable en el torneo, aunque tuvo varios errores en el partido entre suecos y mexicanos, que definió el Grupo "F".

Pitana no genera buenos recuerdos en los uruguayos. En 2013, por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, el misionero estuvo en el triunfo de Chile por 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago. Aquella noche -según los uruguayos- no cobró un claro penal para la selección que conduce Oscar Tabárez y después debió expulsar a Luis Suárez por una agresión al defensor chileno Gonzalo Jara.

En este mundial, Pitana sacó 8 amarillas y no mostró -aún- la roja. Y podría convertirse en el segundo árbitro en toda la historia de los mundiales en dirigir el partido inaugural y la final.

Y el segundo argentino, ya que el único antecedente que existe es el de Horacio Elizondo que en Alemania 2006 estuvo en el 4-2 del local sobre Costa Rica y en la final que Italia le ganó a Francia por penales y que será recordada por el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi que le valió la roja al francés, mientras que su asistente Nº 1, Hernán Maidana, ha marcado ya el récord de estar en tres mundiales consecutivos.

Otros jueces para cuartos

Además del argentino, el serbio Milorad Mazic estará en el encuentro Brasil-Bélgica; el holandés Björn Kuipers controlará Suecia-Inglaterra; y el brasileño Sandro Ricci será el juez en Rusia-Croacia.