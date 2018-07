Nicolás Otamendi también "se olvidó" de agradecer al técnico Jorge Sampaoli

Al igual que el delantero Sergio Agüero y otros jugadores de la Selección argentina, el defensor Nicolás Otamendi eligió no mencionar al cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli en su lista de agradecimientos post eliminación del Mundial de Rusia 2018.

Luego del 3-4 frente a Francia sufrido el sábado pasado en Kazán, por los octavos de final, Otamendi publicó un mensaje en su cuenta en la red social Instagram para cerrar esa historia.

"Quería agradecer en primer lugar a mi familia, por acompañarme en esta hermosa aventura, por el apoyo y el cariño en todo momento. A mis compañeros por la lucha día a día, por cada momento bueno y no tan bueno, que nos tocó vivir y por la unión como una gran familia", inició.

También reconoció el apoyo "a los millones de argentinos" que los acompañaron "tanto en Rusia como en todas partes del mundo".

Y al final, reconoció: "A todo el personal de trabajo de la Selección Argentina (cocineros, utilería y cuerpo médico) que también estuvieron lejos de sus familias todo este tiempo, y pusieron todo de ellos para ayudarnos a cumplir el sueño de todos".

Además del marcador central, hubo otros diez jugadores que escribieron en sus redes sociales o hablaron con los medios sin agradecer al cuerpo técnico albiceleste.

Se trata de Ever Banega, Angel Di María, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Paulo Dybala, Willy Caballero, Eduardo Salvio, Giovanni Lo Celso y Cristian Ansaldi.

El otro que lo hizo fue el mediocampista Javier Mascherano, pero en su caso apuntó más al retiro de la Selección argentina luego de 19 años de vestir la casaca celeste y blanca.

No le pidieron la renuncia

El secretario de Selecciones Nacionales de la AFA, Jorge Miadosqui, negó hoy el rumor de un posible pedido de renuncia para el entrenador Jorge Sampaoli, luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Ningún dirigente de AFA le pidió la renuncia. Él tiene contrato y hay muchas cosas por analizar. Hay que mantener la calma. Estaremos evaluando lo que sucedió en Rusia y su continuidad será decisión de la Comisión Directiva y no únicamente de Tapia", afirmó el presidente de San Martín de San Juan, en declaraciones. El dirigente señaló: "Sampaoli tiene un proyecto para Qatar 2022, pero a Rusia fue con lo mejor y con la intención de salir campeón. Hay que darle tiempo y tener esperanzas que las cosas van a mejorar. Hay jugadores para la reestructuración".

Sobre los rumores de un desgaste en la relación entre Sampaoli y su ayudante de campo Sebastián Becaccece, Miadosqui también lo negó, porque no vio "ninguna pelea entre ellos".

"Si la relación está rota se verá en los próximos días. No sé que va a pasar. ¿Cuantas veces vimos un matrimonio que estaba todo bien y se terminan separando?", cerró.

Y concluyó: "No hubo tiempo de pensar en lo deportivo. Nos encargamos de cómo iban a regresar los jugadores. Se han transformado muchas mentiras para hacerle daño a la Selección.

Durante todo este tiempo trabajamos con muchas ganas. Los jugadores se fueron de Rusia agradeciendo todo lo que hicimos por ellos", concluyó el sanjuanino Miadosqui.