Jorge Higuaín criticó con dureza a Sampaoli

Jorge Higuaín, exfutbolista y padre de Gonzalo, centrodelantero de la Selección argentina, criticó con dureza al entrenador Jorge Sampaoli porque en el banco de suplentes dejó "dos tipos que suman 600 goles" en el encuentro frente a Francia, que la eliminó en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018.

"No sé por qué jugamos sin 9 ante Francia", se preguntó Higuaín, en declaraciones al canal América, luego de haber visto como su hijo no ingresó en un momento en el cual la Selección necesitaba remontar dos goles de diferencia ante los galos.

"Realmente no le encuentro una explicación válida que se pueda sostener. No sé por qué se jugó sin nueve ante Francia. Él tiene sus motivos. Pero a veces es difícil: tenés dos tipos que entre los dos suman 600 goles, ¡y no juega ninguno de los dos! No te gusta uno, poné al otro", explicó.

En ese sentido, criticó también la idea de colocar a Lionel Messi como "falso nueve", porque después fue el mendocino Enzo Pérez el que terminó cumpliendo esa función.

"Arrancamos con la idea de falso nueve y terminamos con Enzo Pérez de nueve. Es extraño al menos. Ameritaba poner algún delantero más", aseguró el "Pipa", cuyo hijo, Gonzalo Higuaín, había nacido mientras él jugaba en el Brest de Francia.

"Si hoy él (Sampaoli) se sienta y tiene criterio y pone los videos, por ahí reconozca algún error más. Si no estamos en problemas", indicó.