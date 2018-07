Pekerman y el fin de un ciclo en Colombia

Luego de seis años al frente de la Selección Colombia, el entrenador José Néstor Pekerman parece haber dicho adiós tras la eliminación de su equipo en el Mundial de Rusia 2018, al perder por penales 4-3 ante Inglaterra, en una sufrida tanda definitoria.

El exentrenador de la Selección argentina sufrió como nunca la definición por penales entre Colombia e Inglaterra, que se dio luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario y la media hora de adicional.

Antes de la cita moscovita Pekerman ya había anticipado que dejaría de ser el entrenador de Colombia, y a los 68 años se va del conjunto cafetero siendo el que más partidos lo dirigió en Copas del Mundo, un total de nueve.

Para este duelo ante Inglaterra no pudo contar con la máxima estrella colombiana, James Rodríguez, pero en el once inicial, contó con Juan Fernando Quintero y Wilmar Barrios, de River y Boca, respectivamente.

En gran parte del encuentro con los brazos cruzados, caminando por la zona para los técnicos casi de manera ecléctica y dando indicaciones, en especial a los mediocampistas, Pekerman vivió de manera intensa el partido frente a los hombres conducidos por Gareth Southgate.

En el tercer mundial como entrenador -tras dirigir a Argentina en Alemania 2006 y a Colombia en Brasil 2014- Pekerman es la primera vez que dice adiós en octavos de final, dado que en las anteriores ocasiones llegó hasta cuartos.

Acompañado por Néstor Lorenzo y Esteban Cambiasso, a quien sumó para este mundial, Pekerman se va de la Selección Colombia con más de 80 partidos dirigidos, solo superado por Francisco "Pacho" Maturana, toda una leyenda en el fútbol de su país.

El hombre que marcó a fuego los seleccionados juveniles de Argentina, con tres títulos mundiales y dos más que concretaron personas que trabajaron con él en esos años como Francisco "Pancho" Ferraro y Hugo Tocalli, agachó la cabeza en el penal errado por Carlos Bacca y se lamentó a más no poder con la conquista de Eric Dier que le bajó la persiana al sueño "cafetero" en Rusia.



"Hay que defender el fútbol", dijo el DT

El seleccionador de Colombia José Pekerman criticó el juego brusco inglés y las constantes interrupciones en el partido que acabó con la clasificación de Inglaterra para cuartos de final del Mundial en los penales: "Hay que defender el fútbol un poco más", exigió.

Pekerman calificó el duelo ante los ingleses de "áspero, duro e incómodo" y criticó la labor del árbitro, el estadounidense Mark Geiger, porque se dieron "muchas situaciones en las que uno tenía la impresión de que se iba a pitar algo".

El veterano técnico argentino denunció la facilidad de los jugadores ingleses de caer en el área: "Uno no sabe si el jugador cae porque le empujan o busca tirarse para buscar la falta (...) Ya se ha visto muchas veces en este Mundial", dijo en referencia a los tres penales que le han pitado a favor a los ingleses.

"Hay que defender el fútbol un poco más de todo este juego brusco y de las constantes interrupciones", exigió.

Pekerman añadió que "esto no empaña que Inglaterra tiene muy buen equipo y que Colombia demostró ser un equipo con muchas virtudes (...) valiente, equilibrado, aunque quizá nos faltó algo de profundidad, pero también fue muy difícil entrar en un partido en el que había mucho temor cuando el balón pisaba las áreas" por parte de las dos selecciones.