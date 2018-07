Con un gol de Emil Forsberg, Suecia le ganó a Suiza y jugará los cuartos de final

Un solitario tanto de Emil Forsberg en el minuto 66 dio el pase a cuartos de final del Mundial de Rusia-2018 a Suecia, que derrotó por 1-0 a una selección de Suiza que no mereció empatar.

Tras su triunfo de ayer en San Petersburgo, los suecos se enfrentarán el sábado en busca de las semifinales ante Inglaterra.

El equipo escandinavo no había alcanzado los cuartos de final desde que lograra la tercera plaza en Estados Unidos-94, después de una época dorada en la década de los treinta (cuarto en Francia-1938) y cincuenta (tercero en Brasil-1950 y segundo en Suecia-1958).

Suiza, por su parte, continúa con su maldición en los partidos de eliminación directa de los grandes torneos, donde no ha logrado nunca salir victoriosa en ninguno de ellos.

El duelo entre dos de los octavofinalistas más sorprendentes del Mundial se lo llevó merecidamente Suecia, que contó con las mejores ocasiones de gol del partido, pese a que la posesión de la pelota (un 64%) fue para los suizos.

Tras el tanteo inicial, avisó Marcus Berg tras hacer una pared con Ola Toivonen, pero el disparo del "9" se marchó muy desviado (8) y en el posterior saque de portería, Yann Sommer se equivocó al entregar la pelota a un contrario y el propio Berg y Albin Ekdal estuvieron cerca de abrir el marcador (9).

Suecia dominaba a una Suiza que apenas podía salir de su propio campo, aunque se defendía bien de los ataques de los nórdicos, que volvieron a contar con una ocasión de gol, la más clara del primer tiempo, en otro disparo de Berg que sacó Sommer con una gran estirada (28).

La réplica suiza llegó en el 34, con un disparo desde 30 metros de Granit Xhaka que salió alto. En el 41, Suecia volvió a tenerla, con un gran centro desde la banda de Mickael Lustig que Ekdal desperdició, sólo en el segundo palo, enviando la pelota a las nubes.

Sin reacción de la Nati

El premio a la mayor ambición sueca se plasmó pasada la hora de juego, en un balón que llegó a Forsberg en la frontal del área y, tras un amago, el centrocampista disparó a puerta y la pelota acabó en la red tras tocar en el pie de Manuel Akanji y despistar a Sommer (66).

Con el marcador en contra, Suiza trató de estirarse un poco en busca del empate, sacando a dos delanteros (Seferovic y Embolo), por dos centrocampistas (Zuber y Dzemaili).

Akanji estuvo cerca de igualar con un cabezazo que salvó bajo palos Forsberg (80) y en el descuento lo intentó Seferovic, con un remate que atajó Robin Olsen, pero los argumentos exhibidos por la Nati se quedaron muy cortos como para aspirar a jugar unos cuartos de final de un Mundial.

Los helvéticos, además, se quedaron con 10 hombres a pocos segundos del final, por la expulsión de Michael Lang, que derribó a Martin Olsson justo antes de pisar el área. En esa acción, el árbitro concedió penal antes de revisar la jugada por el video y decretar tiro libre.

De esta manera, Suecia, que llegó al Mundial tras eliminar sorprendentemente a Italia en el repechaje europeo, tratará de ganar en cuartos de final ante Inglaterra y meterse así entre los cuatro primeros por quinta vez en su historia.