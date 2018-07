Sampaoli y la delegación de la selección argentina llegarán mañana a Buenos Aires

El entrenador Jorge Sampaoli y una parte de la delegación de la Selección argentina arribarán a Buenos Aires mañana a primera hora, luego de haber permanecido en el búnker de Bronnitsy desde la eliminación del pasado sábado frente a Francia por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018.

En el predio de la pequeña localidad ubicada a 80 kilómetros de Moscú permanecían el cuerpo técnico, los dirigentes encabezados por el presidente Claudio "Chiqui" Tapia -también el mandamás de Boca, Daniel Angelici-, y cuatro jugadores de los 23 que formaron parte del Mundial, además de los sparrings.

Ángel Di María, Lucas Biglia, Enzo Pérez y Marcos Acuña son los jugadores que no partieron con otros rumbos de vacaciones con su familia o a sus lugares de residencia.

De hecho, Acuña estuvo este lunes como un turista más en la imponente Plaza Roja de Moscú, donde fue reconocido y se sacó fotos con hinchas de Argentina que se viralizaron por las redes sociales. El resto de los jugadores se fue entre el domingo y el lunes.

Lo cierto es que la delegación albiceleste, en vuelo charter, partirá hoy alrededor de las 11:00 (hora argentina) rumbo al aeropuerto de Ezeiza, a donde arribará a las 6:00 del miércoles.

Una vez en suelo argentino se llevará a cabo la reunión pendiente de evaluación entre Tapia, Angelici y Sampaoli, que le presentará a la dirigencia su proyecto para los próximos cuatro años.

La cláusula en la que la AFA puede echarlo por un monto menor a los 20 millones de dólares entrará en vigencia después de la Copa América de 2019, por lo que el corte del vínculo ahora deberá contar con el aval de Sampaoli.

Con este escenario, el DT tiene previsto concurrir a la cita que será dentro de dos semanas aproximadamente con una carpeta en la que hará referencia a su proyecto para los próximos cuatro años de trabajo, en lo que marca que a las claras no tiene intenciones de dar un paso al costado.



Agüero agradeció a todos menos al cuerpo técnico

El delantero de la Selección argentina Sergio Agüero publicó un mensaje en una de sus redes sociales en el que le agradeció a todas las personas que estuvieron junto al equipo, salvo al entrenador Jorge Sampaoli.

A través de su cuenta de Instagram, el "Kun" escribió: "Es momento de agradecer. A mi hijo, a mi familia y a mis amigos que me acompañaron día a día. A los que con mucho esfuerzo vinieron a Rusia para alentarnos. A todos los que desde Argentina y tantos países nos apoyaron con sentimiento y pasión".

Agüero también tuvo palabras para "mis compañeros que son los mejores del mundo por dejar el alma en cada partido y también a los doctores, fisios, utileros y cocineros que forman parte de un gran equipo".

"A seguir luchando siempre y juntos. Te amo Argentina", publicó. Esta omisión de Agüero, sumado a dos declaraciones post partido con Croacia y Francia, marcan que la relación entre el "Kun" y el DT está rota.

Consultado luego del encuentro frente a Croacia sobre si los jugadores no se habían adaptado al proyecto que pretendía el entrenador, manifestó que "él diga lo que quiera".

Una vez eliminada Argentina y cuando le preguntaron si seguiría vistiendo la camiseta, lanzó: "Si me cita Jorge o el entrenador que sea, voy a estar".