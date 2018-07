Neymar lleva a Brasil a los cuartos de final

Con un Neymar superstar en la segunda parte, Brasil se quitó de encima a un México valiente para clasificar este lunes a los cuartos de final de Rusia-2018 al ganar 2-0, frustrando por séptima ocasión consecutiva el anhelado quinto partido del Tri en un Mundial.

El astro brasileño y del París Saint-Germain, a los 51 minutos, y Roberto Firmino (88), a pase de Neymar, marcaron los tantos en el Samara Arena.

Neymar tuvo su tarde soñada en Samara, como la vivieron el pasado sábado el prodigio francés Kylian Mbappé ante Argentina (4-3) y el Matador uruguayo Edinson Cavani (2-1) contra Portugal, todo un regalo para el orgullo del PSG.

Con el triunfo sobre los aztecas, Brasil reforzó su sueño de convertirse en Rusia en hexacampeón mundial, confirmando el favoritismo con el que arribó por la calidad individual de sus jugadores y la buena mano de Tite.

El Scratch se enfrentará por el paso a las semifinales con Bélgica o Japón, que chocan en Rostov del Don a partir de las 18H00 GMT.

La derrota, en tanto, significó para el Tri una nueva frustración en su intento de erradicar la maldición del quinto partido, una especie de muro para México que no logra derribar desde que fue anfitrión del Mundial en 1986.

.

Buscando a Ney

No hay gloria sin sufrimiento y así México se lo sentir a la Seleçao desde el mismo primer minuto con un remate a quemarropa de Guardado a metros del arco que Alisson envió milagrosamente al tiro de esquina.

Poco sirvió a los 4 un misil de Neymar que Ochoa despejó con los puños, porque Brasil no lograba encontrar el camino para romper el 4-3-3 azteca, y con el que el 10 de la verdeamarelha naufragaba recostado sobre la izquierda.

Como lo hizo en el 1-0 sobre la Mannschaft, México le jugó a Brasil con gran velocidad y efectiva presión alta, liberando a Álvarez y Gallardo por las bandas, con Guardado y Vela muy activos en el frente de ataque.

En 20 minutos de partido la posesión era de los aztecas, así como las aproximaciones a predios de Alisson.

Tite, nervioso en el área técnica, pegó el grito y Brasil reaccionó.

El astro del PSG entendió que era su partido y se mandó una acción individual con todo su sello a los 24. A pura gambeta entró al área y casi sin ángulo sacó un disparo que Ochoa salvó con los pies.

Gabriel Jesús también entró en acción y a los 34 probó al Memo Ochoa con un misil en el área. Eran los mejores momentos de un Brasil que logró despertar, con Ney metido en el juego interior para asociarse con Willian y Coutinho.

Con otro ímpetu salió la Seleçao en la segunda parte, dispuesto a ir por todo, aun cuando México mantenía el equilibrio a pesar de la salida de Rafa Márquez para darle ingreso a Miguel Layún, que se tiró como lateral por derecha.

Pero en Brasil sabían que Neymar aparecería en cualquier momento.

Y sucedió a los 51 minutos cuando juntó defensores a pura velocidad en la frontal del área, tiró un taconazo a Willian para su aparición en velocidad y así quebrar la zaga, el del Chelsea se internó, cruzó la pelota y el 10 se arrojó con los pies por delante para marcar el 1-0.

La torcida en el Samara Arena estalló. La desventaja fue un golpe inesperado para México, que perdió el control y estuvo a merced de los "lobos" de Tite a partir del gol.

Layún tuvo que bailar con la más fea porque Neymar se tiró por su costado y el 10 a puro talento, finta y toque corto generaba aproximaciones por ese sector.

Memo Ochoa comenzó a vestirse de ángel de la guarda salvando su arco cuando México sufría, pero los de Tite estaban para más, y a la eficacia extraviada en la parte inicial, Neymar le dio rienda suelta al mejor fútbol de Brasil.

Así cayó el 2-0 de Firmino a los 88. Pase de Fernandinho buscando el espacio para la corrida de Neymar por la izquierda, el astro se internó en el área y cruzó para que el delantero del Liverpool cerrara el partido en la tarde soñada del garoto que se viste con la 10.

.

Octavos de final

Brasil - México 2 - 0 (0-0).

Goles:

Brasil: Neymar (51), Firmino (88).



Estadio: Samara Arena (Samara).

Asistencia: 41.970.

Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA).



Amonestaciones

Brasil: Filipe Luis (43), Casemiro (59).

México: Álvarez (38), Herrera (55), Salcedo (77), Guardado (90+2).



Alineaciones

Brasil: Alisson - Fagner, Thiago Silva (cap), Miranda, Filipe Luis - Paulinho (Fernandinho 80), Casemiro, Philippe Coutinho (Roberto Firmino 86) - Willian (Marquinhos 90+1), Gabriel Jesus, Neymar. DT: Tite.



México: Guillermo Ochoa - Edson Álvarez (Jonathan dos Santos 55), Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Jesús Gallardo - Héctor Herrera, Rafael Márquez (cap) (Miguel Layún 46) - Andrés Guardado, Carlos Vela, Javier Hernández (Raúl Jiménez 60), Hirving Lozano. DT: Juan Carlos Osorio.