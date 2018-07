Franco Leys: "La ilusión que tengo es ganarme un lugar en Sarmiento"

Hasta el momento el volante Franco Leys es el primer y único refuerzo en Sarmiento de cara a la temporada 2018/2019 del Campeonato de la B Nacional. En diálogo exclusivo con este medio, el mediocampista de 24 años, ex Colón de Santa Fe, expresó su alegría y optimismo en poder vestir la camiseta del Verde.

A tan solo dos días del inicio de la pretemporada, Leys dijo: "Tengo las mejores expectativas. La ilusión es ganarme un lugar y tratar de lograr la continuidad que tuve en Juventud Unidad. Mi intención es apoyar al equipo desde el lugar que me toque".

Sobre su juego, describió: "Mis características son las de un volante central con recuperación y siempre tratando de manejar la pelota con el mayor criterio posible. Mi aporte pasa por tratar siempre de mantener el equilibrio del equipo".

Agregó: "Puedo jugar de doble cinco, también un poco por la derecha y por la izquierda. En este sentido no tengo problema, me adapto".

Por último, en relación al futuro, dijo: "Para esta temporada me gustaría dar lo mejor de mí para que Sarmiento vuelva a jugar una final por el ascenso".

Cabe recordar que Leys se transformó el viernes en el primer refuerzo, arribando al Verde proveniente del Club Social y Deportivo Juventud Unida de Gualeguaychú y firmando un contrato que lo vincula con la institución juninense por los próximos dos años.

Más refuerzos

Al mismo tiempo, la dirigencia de Sarmiento ya tendría acordada la llegada del defensor Wilfredo Olivera y del delantero Ariel Colzera para seguir reforzando al plantel. El marcador y el atacante, respectivamente, firmarían contrato entre hoy y mañana para inmediatamente ponerse a disposición del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Iván Delfino.

En el caso de Olivera, el futbolista de 31 años se desempeña como marcador central y viene de jugar en Atlético Rafaela; mientras que el chaqueño Colzera, de 32, arribará al Verde proveniente de Juventud Unida de Gualeguaychú. El otro jugador que está muy cerca de sumarse es el volante Nicolás Castro.

Arrancan los trabajos

La pretemporada de Sarmiento arrancará este miércoles 4 de julio en Ciudad Deportiva y por el momento el plantel se conforma con los arqueros Manuel Vicentini, Pablo Fernández y Lautaro Amade; los defensores Javier Capelli, Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa, Maximiliano Méndez, Federico Pieretto y Facundo Castet; los volantes Guillermo Farré, Franco Leys, Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Gabriel Sanabria, Eric Palleros, Iván Etevenaux y Fermín Antonini; y los delanteros Nicolás Miracco, Santiago Rosa, Julián Brea y Gianfranco Ottaviani.