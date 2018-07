Sampaoli expresó su dolor pero dijo tener el "temple" necesario para seguir como DT

El director técnico de la Selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, aseguró sentirse con el "temple" necesario para seguir al frente del equipo nacional y admitió que si bien "es muy doloroso" quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018, no se trata de un fracaso, sí de una "frustración".

Sampaoli sostuvo que no evalúa renunciar al cargo, al responder de este modo la primera pregunta que le formularon durante la conferencia de prensa que brindó después de la derrota por 4 a 3 frente a Francia en Kazán, por los octavos de final del certamen.

"Es muy doloroso quedar fuera de la Copa del Mundo por el esfuerzo que hicieron los jugadores que dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar", aseveró.

Consultado sobre si la eliminación lo hacía replantear su continuidad al frente del equipo albiceleste -tiene contrato hasta 2022-, Sampaoli dijo: "Para mí el hecho de estar acá, de elegir un lugar donde estoy y quise estar no me hace evaluar eso".

El DT habló incluso de "temple" para seguir adelante y subrayó: "Siento una gran frustración. Venía con una gran ilusión de que la Selección argentina podía ganar el partido, pero esto me fortalecerá como entrenador desde el aprendizaje".

"No es un fracaso, es una frustración", manifestó, y añadió: "Quiero agradecerle mucho a esta grupo de jugadores que hizo lo imposible por estar acá representando al país y también un agradecimiento a la AFA".

Dijo Sampaoli que las frustraciones forjan el "temple" de una persona y señaló que en ese momento, inmediatamente después de la eliminación, no le parecía conveniente trazar un "diagnóstico" sobre el "futuro" de la Selección.

Agregó que era necesario ponderar un "diagnóstico verdadero para establecer lo que viene de cara al futuro" del conjunto albiceleste, sin dejarse llevar por el "exitismo" ni por el dolor de una derrota.

Gestiones y proyecciones

Tras las versiones sobre que consensuaba la formación del equipo con los futbolistas más experimentados del plantel, el entrenador dijo que "las gestiones" durante los partidos "son de los jugadores" mientras "las proyecciones (de cada encuentro) son de los entrenadores".

"Argentina fue a buscar el partido más allá del rival que tuvo enfrente. Las gestiones de los partidos son de los jugadores y las proyecciones son del entrenador", expresó.

Además elogió a Francia: "Fue un equipo muy rápido en las transiciones y eso nos lo hizo sentir. El equipo siempre intentó hacer lo mejor posible aunque sabíamos que había muchos jugadores rápidos en Francia y nos encontramos con un jugador increíble: (Kylian) Mbappé".

"Pasamos a ganar el partido y nos duró poco, (Francia empató) en una jugada difícil de explicar", dijo, y agregó que "el rival se apoderó de alguna falta de justeza colectiva" y "apeló a las contras en errores nuestros de posesión".

"No es el ideal de que yo como entrenador hubiera querido del funcionamiento del equipo, (pero) el equipo luchó hasta el final y pudo haberlo empatado en la última jugada", expresó, y terminó diciendo: "Imaginábamos que Argentina iba a llegar mucho más lejos de lo que llegó".



\LEÉ MÁS Francia superó 4 a 3 a Argentina en un partido emocionante





Las lágrimas y el desahogo del final

Con los ojos rojos producto del llanto y la frustración por la eliminación ante Francia, los jugadores de la Selección argentina abandonaron con la cabeza gacha y muy poco contacto con la prensa el Kazán Arena, sede de la derrota 3-4 por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018.

El plantel argentino se fue de Kazán en un avión privado rumbo a Bronnitsy, a 55 kilómetros al sudeste de Moscú, en donde tuvo su búnker desde la semana previa al debut ante Islandia, mientras que hoy por la noche tenía previsto el regreso a Buenos Aires en un chárter.

Ante la consulta de NA, fuentes de la delegación albiceleste explicaron que desconocían hasta el momento si los jugadores irán todos juntos hacia Argentina o bien alguno elegirá irse por su lado a sus lugares de residencia.

Tapia como custodia

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue el primero en salir por la zona mixta rumbo al ómnibus que trasladó al equipo al aeropuerto de Kazán.

En fila india y en completo silencio, los jugadores argentinos salieron del estadio por el "laberinto" que recorren en la zona mixta, eludiendo la requisitoria de los periodistas allí ubicados.

Solo Javier Mascherano paró ante los micrófonos de los medios gráficos y aclaró que hablaba él "porque ya es mi último día y para que dejen un poco tranquilos a los chicos".

Los ojos rojos de Lionel Messi -con un bolso de mano bajo el brazo izquierdo- fueron la misma imagen que en los rostros de Wilfredo Caballero, Lucas Biglia, Federico Fazio o Franco Armani.

Sergio "Kun" Agüero salió tomando un café detrás de Messi, y más atrás lo hicieron -entre otros- el ayudante de campo Sebastián Beccacece y detrás de él, el entrenador Jorge Sampaoli.

Mascherano se quedó hablando largo rato con la prensa, mientras los jugadores franceses pasaron a sus espaldas, sin hacer comentarios.

El adiós de "Masche"

Javier Mascherano, uno de los referentes del plantel, confirmó su alejamiento de la Selección argentina y dijo que la derrota ante Francia "te rompe la ilusión".

"Nos hicieron muchísimo daño. Nos costó levantarnos por momentos. Dimos todo hasta el final, no hay nada que reprocharnos. En lo personal, a partir de ahora seré un hincha más", afirmó en declaraciones.

"Teníamos controlado el juego hasta que nos hacen un gol de otro partido", dijo Mascherano en referencia al 2 a 2 de Benjamin Pavard.

"A partir de ahí, nos costó levantarnos. A veces hay que aceptar que el rival es mejor. Esperemos que todos los chicos puedan lograr lo que uno no pudo", expresó.

Consultado si esta eliminación puede significar el final de ciclo de otros futbolistas, Mascherano pidió que "sigan insistiendo porque la verdad que de eso se trata la vida".

"Es hora que ellos sigan para adelante. La verdad que esta eliminación te rompe la ilusión", cerró.

Mascherano, que en la actualidad juega en el Hebei Fortune de China, puso punto final a una carrera que le valió ser el futbolista con más partidos en la Selección, con 147 duelos y el segundo con más juegos en un Mundial, tan sólo con uno menos que Maradona.

Con pasado en las juveniles desde la sub 15, el santafesino debutó en la mayor el 16 de julio de 2003, en un amistoso frente a Uruguay, con la particularidad que todavía no había jugado por primera vez en la Primera de River.

Mascherano, que había anticipado antes de Rusia que esta competencia iba a ser su última con la camiseta albiceleste, fue sparring en Japón 2002 y jugó Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además, ganó dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, mientras que fue subcampeón en la Copa del Mundo de Brasil y salió segundo en cuatro ediciones de la Copa América (Perú 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016).