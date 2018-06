Banega y su asistencia para el gol de Messi: "Solo levanté la cabeza y él hizo la jugada

El mediocampista de la Selección argentina Ever Banega minimizó ayer su asistencia para el golazo de Lionel Messi ante Nigeria, y dijo que el capitán "hizo toda la jugada".

"Solo tuve que levantar la cabeza y él fue el que marcó la jugada e hizo todo. Siempre es grato jugar al lado de Messi, ya sabemos lo que es como jugador y lo que demanda para el fútbol, pero yo creo que a lo largo de estos años adquirí una experiencia importante en Europa, me tocó ahora y bienvenido sea. Ojalá pueda seguir ayudando", explicó en conferencia de prensa, previo al duelo de los Octavos de Final contra Francia hoy en Kazán.

Todas las preguntas para Banega giraron alrededor de Messi, quizás a partir de que, futbolísticamente, es uno de los que mejor se vincula con el 10.

Y eso quedó demostrado el martes pasado en San Petersburgo, donde con tiempo y espacio, esperó el desmarque perfecto de la "Pulga" para poner la pelota justo adelante en el muslo, para el control doble y la definición de derecha cruzada.

Es cierto también que tanto Islandia como Croacia minaron de jugadores el mediocampo para tratar de escalonar la marca sobre Messi, lo que complicó su participación en el juego y la circulación albiceleste.

"Siempre Lionel está rodeado de jugadores y ojalá tengamos la posibilidad mañana (por hoy) de encontrarlo en el momento justo para que pueda jugar cómodo", sostuvo.

"Se puso muy difícil la cosa después de Croacia, Messi se sintió más cómodo adentro de la cancha, y tener un líder que todo el tiempo y a todas horas esté pensando en ganar, para nosotros es muy importante", agregó.

Banega reconoció que la timidez de Messi puede existir fuera de la cancha, porque dentro es un "ejemplo", y lo graficó en una de las últimas jugadas del duelo frente a Nigeria, el martes pasado.

"Messi es un chico tímido, pero adentro de la cancha es ejemplo, en una de las últimas jugadas ante Nigeria se tiró al piso a recuperar, y si él lo hace, ¿cómo no nos vamos a tirar de cabeza nosotros? Siempre demuestra que quiere estar con su compromiso, ojalá cumpla muchos años más en la Selección", cerró.

Festejo con el plantel

Al igual que ocurrió con otros integrantes de la delegación albiceleste, Banega tuvo su festejo en la concentración argentina en hotel Ramada de Kazán.

Luego de soplar las velitas ante el canto de sus compañeros, el rosarino recibió de manos del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, su regalo.

Como pasó con el resto, Banega recibió un cuadro donde se lo muestra con la camiseta de la Selección en la actualidad y una imagen similar de él en su infancia.