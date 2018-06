Lo Celso: "No creo que haya sido una clasificación milagrosa sino trabajada"

El futbolista Giovani Lo Celso consideró ayer que la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial de Rusia no fue "milagrosa" y señaló que la misma fue "trabajada" mientras que dijo que ahora "hay que tomar cada partido como si fuese una final".

"No creo que haya sido una clasificación milagrosa sino que fue trabajada y buscada", reveló el jugador del París Saint Germain, quien luego indicó: "Hay que tomar cada partido como si fuese una final. Después de lo que hemos sufrido para llegar hasta acá, hay que disfrutarlo y jugar al máximo".

En una conferencia de prensa que brindó junto al defensor Federico Fazio, Lo Celso también habló de su situación: "Trato de aportar mi granito de arena desde donde me toque. Obviamente quiero jugar, como cualquier jugador, pero intento sumar en el día a día".

"Estoy rodeado de jugadores de mucha experiencia. Trato de aprovechar y aprender día a día", comentó el juvenil futbolista tras lo cual dijo: "Internamente, el clima del grupo siempre estuvo muy bien. Creo que es fundamental mantenernos unidos como hasta ahora".

Más tarde, Lo Celso analizó a Francia, equipo al que la Selección argentina enfrentará el próximo sábado a las 11.00 por los Octavos de Final del Mundial de Rusia: "Sabemos que jugaremos ante un gran rival".

"Francia tiene jugadores muy buenos y viene invicto en la fase de grupos, pero nosotros tenemos nuestras armas y creo que va a ser un gran partido", manifestó.

Asimismo agregó: "En la fase de grupos enfrentamos a distintos tipos de equipos. Francia, con espacios y la velocidad que tiene, puede generar peligro, pero nosotros somos una selección respetada. Habrá que tomar los recaudos necesarios y explotar nuestros recursos".

"Tenemos que acostumbrarnos a ganar", dijo Fazio

El defensor Federico Fazio aseguró que la Selección argentina tiene que acostumbrarse "a ganar" y remarcó que el elenco nacional prepara "con ilusión" el encuentro ante Francia.

"Creo que la mentalidad ganadora es muy importante, no sólo en el fútbol. Tenemos que acostumbrarnos a ganar y seguir trabajando", indicó el futbolista de la Roma de Italia, quien luego dijo: "Preparamos el partido con Francia con la ilusión y las ganas de pasar a Cuartos".

Al ser consultado acerca de si Argentina es candidata tras haber pasado la fase de grupos, Fazio expresó: "No pensamos en eso, sino en llegar lo más lejos posible. Hay que pensar en el próximo partido".

Finalmente, el futbolista de la Roma expresó: "Somos 23 compañeros que tratamos de sumar día a día. Hasta ahora algunos no tuvimos la oportunidad de jugar, pero eso no cambia nuestras ganas".