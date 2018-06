Colombia sufrió pero ganó y pasó de ronda

Con todo el drama posible y la baja por lesión de James a la media hora de juego, Colombia se metió a los octavos de final del Mundial Rusia-2018 al vencer 1-0 a Senegal, ayer, en Samara, un resultado que la dejó ganadora del Grupo H.

El defensor central Yerry Mina, del FC Barcelona y como lo hiciera ante Polonia, se vistió de héroe al anotar de cabeza a los 74 minutos, un gol que sentenció la eliminación de los leones africanos.

Colombia terminó en la punta de la llave con 6 unidades y se cruzará en los octavos con Inglaterra.

VAR y James out

Como previeron Pekerman y Cisse, los 90 minutos se disputaron en medio de un clima de tensión evidente por lo que estaba en juego, con cada pelota disputándose con el alma.

En medio de esa atmósfera de nervios, Colombia fue la que avisó primero con un tiro libre de Juan Fernando Quintero a los 12 minutos que el golero Khadim Ndiaye desvió al tiro de esquina.

Pero Senegal no se quedó atrás y respondió con una internada de Sadio Mané en el área grande, pero el crack del Liverpool cayó ante el corte deslizante de Dávinson Sánchez cuando intentaba taponarle el remate.

El árbitro serbio Milorad Mazic sancionó la acción como pena máxima, a los 16 minutos, pero la protesta de los colombianos obligó al central a revisar la jugada con el videoarbitraje.

¿Resultado? No hubo penal: primero fue el contacto del zaguero de los Spurs con la pelota y luego la caída de Mané ante la barrida del central. Colombia respiraba aliviada.

Pero a esa acción sobrevino otra preocupación para los cafeteros. James Rodríguez pedía el cambio a los 30 minutos tirado en el campo.

El astro del Bayern Múnich se fue lesionado, y aunque aparentemente caminaba bien, pero de forma lenta, la molestia podría haber sido en el gemelo izquierdo, una dolencia que lo tuvo a maltraer durante el Mundial.

Senegal terminó mejor la primera mitad, con presión alta sobre Colombia, generando espacios y poniendo en riesgo a David Ospina.

Una Mina de oro

El 0-0 era un buen negocio para los leones senegaleses pues se metían a los octavos, mientras los cafeteros saltaron para la segunda mitad como iniciaron el partido: eliminados del Mundial.

Repuntó Senegal en el comienzo de la segunda parte, pero le costaba sellar el partido y la serie, y sólo podía estar cerca del desequilibrio cuando la pelota pasaba por los pies de Mané.

Colombia seguía al acecho pero sin real peligro, y lo mejor que le podía pasar a esa altura del partido era el 1-0 de Polonia sobre Japón a los 59 minutos.

Ese marcador y el que se daba en su encuentro metía a los de Pekerman en los octavos como segundos de la llave, detrás de Senegal.

Pero Colombia apuró y logró el gol con Yerry Mina, un cabezazo a los 74 minutos tras un córner de Quintero, que el central del Barça lo luchó a fuerza y pulmón para imponerse.

Fin de la historia: Colombia por segunda ocasión consecutiva se mete a los octavos como ganadora de su llave, pero la felicidad no es completa por la lesión de James. Lo que viene, un durísimo choque frente a Inglaterra.