El técnico Ariel Holan renovó su contrato en Independiente

El entrenador Ariel Holan firmó ayer la renovación de su vínculo con Independiente, en el que tendrá "superpoderes" sobre la estructura futbolística del club, y evitó "elegir" un torneo sobre otro por entender que el "Rojo" tiene que apuntar a ganar la Copa Libertadores, la Superliga, la Copa Argentina y la Suruga Bank en Japón.

En una conferencia de prensa, junto al presidente Hugo Moyano, el vicepresidente Pablo Moyano, el secretario General Héctor Maldonado y los refuerzos del plantel que llegaron hasta el momento, Holan remarcó que "era muy difícil decir que no".

"Veo al club ordenado y eso me pone muy contento como socio. Veo que el club crece. Si no es sencillo decirles que no a Hugo, Pablo y Yoyo, menos lo era decirlo en mi casa. Todos queremos a Independiente y lo queremos en el más alto nivel. No sólo pensamos en hacer crecer la estructura deportiva actual, sino pensar a largo plazo. No olvidarnos de dónde venimos para saber a dónde no queremos volver nunca más. Estamos trabajando junto a Ricardo Pavoni, Francisco Sá y a Osvaldo Pérez en un proyecto deportivo y de captación con nuestras 280 peñas", precisó.

Va por todo

De cara al próximo semestre, Independiente ya empezó una preparación intensa porque el 20 de julio deberá jugar en Formosa por la Copa Argentina, donde enfrentará a Central Ballester, club de la Primera D, la última categoría del fútbol argentino.

"Ponderar un torneo por sobre el otro es difícil. Porque hace 16 años no ganamos un torneo local, nunca ganamos la Copa Argentina y la Suruga la tenemos que traer a casa. Este camino empieza el 20 de julio en Formosa y luego iremos a Japón", destacó.

"Todos queremos la Octava Libertadores, yo la deseo como nadie. Pero tiene que caer por su propio peso y el Club debe terminar de consolidarse. Si Maximiliano Meza, como fue Nico Tagliafico o Rigoni o Barco, debe irse para continuar sentando las bases para el futuro. Y bueno, deberá irse", indicó.

Y agregó: "Es importantísimo el apoyo de los dirigentes. Cuando tenes ese respaldo y no es solo desde la palabra sino desde los hechos, es un enorme aliciente. El Club hizo grandísimos esfuerzos para que podamos ser altamente competitivos.

Los refuerzos

Esos refuerzos estuvieron a su lado y son el defensor Guillermo Burdisso, el mediocampista chileno Francisco Silva y el volante uruguayo Carlos Benavídez.

"Burdisso es un futbolista con un gran juego aéreo. Creo que debemos mejorar en ese aspecto. Benavídez tiene un físico natural privilegiado y grandes condiciones, muy buen pie y una gran proyección internacional, lo imagino en los próximos años en la Selección de Uruguay. Francisco Silva tiene muchísima experiencia, jugó Mundiales, Copa América y roce de selección con Chile. Creo que en él encontramos un gran jugador", valoró Holan.

El exdefensor de León de México aseguró que llega "con mucha experiencia desde el exterior", por lo que está preparado para este "reto".

"Vengo para sumar, mi idea es tratar de estar a la altura de esta actualidad del club. Me encontré con un grupo de jóvenes unidos, un grupo magnífico. Es cierto que me fui hace 3 años, pero siempre miré el fútbol argentino. Jugar en un club tan grande requiere un gran profesionalismo y compromiso. Y lo que ha hecho este equipo en el último tiempo fue un factor determinante para elegir venir", sostuvo.

En tanto, Francisco Silva, volante central chileno que llegó por pedido de Holan desde Cruz Azul de México se mostró entusiasmado por su arribo al club.

"Independiente es un equipo muy grande que ganó un montón de copas y esperemos seguir haciéndolo. Voy a dar lo máximo en cada entrenamiento para adaptarme a la forma de juego", dijo el futbolista de 32 años.

Por último, Benavídez reconoció la importancia del consejo del arquero Martín Campaña -ahora en el Mundial de Rusia con la Selección de Uruguay- para inclinarse por llegar a Independiente.

"Hablé con Martín Campaña y me aconsejó que haga lo que pueda por venir a este equipo. Estoy muy contento por haber llegado y quiero agradecerle al cuerpo técnico y la dirigencia por el esfuerzo que hicieron", finalizó.