Sampaoli repetiría el equipo

El entrenador Jorge Sampaoli dudaba por estas horas sobre si repetir equipo por primera vez en su era al frente de la selección argentina o apostar por la velocidad de Cristian Pavón contra Francia, lo que abre el interrogante sobre quién saldría del once titular.

Ayer, en el búnker de Bronnitsy, una de las principales novedades fue que el mediocampista Enzo Pérez se entrenó de manera diferenciada, pero el cuerpo técnico confía en que pueda estar disponible para jugar el sábado en Kazán.

El futbolista de River, cuya presencia había estado en duda para el partido frente a Nigeria, no pudo practicar a la par de sus compañeros debido a que mantiene la molestia en el glúteo izquierdo.

Pérez llevó a cabo trabajos en el gimnasio mientras que su compañeros realizaron tareas en el campo de juego, pero Sampaoli es optimista en que pueda llegar en buenas condiciones al encuentro en el cual Argentina se medirá ante Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia.

En relación al equipo, el entrenador aún no dio indicios de los once que saldrán a jugar ante el conjunto francés el sábado a las 11.00 (hora de Argentina), pero toma fuerza para que por primera vez en su ciclo, repita la formación entre un partido y otro.





La variante

Sin embargo, las tres apariciones de Cristian Pavón (de mayor a menor entre Islandia, Croacia y Nigeria) hacen dudar a Sampaoli respecto del cambio de velocidad que podría darle por las bandas.

Ahora bien, ¿a quién sacrificaría el entrenador albiceleste para su ingreso? Existen dos opciones, pero la más lógica sería la salida de un bajo Ángel Di María.

La otra, más difícil de entender, sería que Gonzalo Higuain deje el equipo para que el capitán Lionel Messi juegue como falso nueve, lo que provocaría ver una Selección argentina sin centrodelantero para un encuentro definitorio.

Lo que viene

El plantel de la Selección argentina volverá a entrenarse hoy viernes en Bronnitsy y luego viajará hacia la ciudad rusa de Kazán donde Sampaoli dará una conferencia de prensa junto con un jugador del equipo a designar.