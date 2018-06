Brasil venció a Serbia y se clasificó

Sin dejar lugar a sustos, con un fútbol sólido aderezado por la magia de un Neymar que vuelve a divertirse, Brasil venció 2 a 0 a Serbia, ayer en Moscú, y jugará ante México en octavos de final del Mundial de Rusia- 2018, el lunes en Samara.

Con este resultado, la cinco veces campeona mundial finaliza primera del Grupo "E", mientras que Suiza, que empató 2 a 2 frente a Costa Rica, quedó segunda y se enfrentará a Suecia.

En el Spartak Stadium, Paulinho al minuto 36 tras un magistral pase de Coutinho, y Thiago Silva a los 68 de cabeza, tras un córner lanzado por Neymar, marcaron los goles de Brasil.

La única mala noticia para los brasileños en la calurosa noche moscovita fue la lesión muscular del lateral izquierdo Marcelo, que fue sustituido en el minuto 10 por Filipe Luis.

Además de sellar la clasificación en un Mundial plagado de sorpresas, Brasil recuperó la mejor versión de Neymar. A diferencia de los dos partidos anteriores, con un fútbol estético y efectivo, en la víspera el "10" exhibió todo su arsenal: arrancadas, asociaciones, pases largos y regates en corto. Solo le faltó el gol.

Antes de que se contaran dos minutos de juego ya había tirado un caño y había completado un eslalon que no pudo definir Coutinho, con el que a continuación montó un festival de tacos.

También tuvo tiempo para divertirse con Gabriel Jesus. En el minuto 25 le dio el balón y el 9 se metió en un barullo al que tuvo que acudir para disparar y encontrarse la mano de Vladimir Stojkovic.

Cuatro minutos después leyó su demarque desde el centro del campo y le sirvió un caramelo que el centro delantero no fue capaz de definir.

Sin rastro del jugador renqueante de días anteriores, su festival continuó con una cabalgada que Ljajic solo pudo interrumpir con una dura entrada que le costó una amarilla, a los 32´.

Serbia, que plantaba cara, olía el peligro con los balones por alto y mediante alguna aventura individual de Filip Kostic, pero pisaba poco el área rival.

Como los delanteros brasileños no tenían el día, Paulinho acudió al rescate. Rompió la línea defensiva y su compañero en el Barcelona Coutinho le sirvió para que el todo terreno anotara.

Las paces con Silva

Serbia necesitaba goles para seguir con vida en el Mundial y en la segunda mitad se atrevió a discutirle la posesión a la "canarinha".

El equipo de Tite es un camaleón, capaz de llevar la iniciativa pero también agruparse y tener paciencia. Con espacio Willian lanzó el contraataque, condujo Coutinho y a Neymar se le hizo pequeño el arco rival, a los 12 minutos.

Tras el susto, Serbia por fin pareció encontrar el camino. Mitrovic dispuso de dos cabezazos (15´ y 20 minutos), pero falló.

La afición brasileña que llenó el Spartak Stadium se había encogido durante el tramo peligroso de los balcánicos y Neymar pidió con los brazos que volviera la fiesta. Subieron los decibelios y entonces sacó un córner que puso en la cabeza de Thiago Silva, letal al primer palo.

Fue la mejor manera de hacer las paces para la pareja del PSG, después de que el central hubiera desvelado que le molestaron los insultos que recibió de Neymar ante Costa Rica por haber devuelto un balón.

Los minutos finales fueron un quiero y no puedo de Neymar para encontrar su gol. Stojkovic lo evitó.

Serbia había tirado la toalla, la posesión volvió a los brasileños y la torcida se divirtió coreando los pases con olés. Brasil ya está en octavos.