La octava fecha se disputa el domingo

Debido al encuentro que por el mundial de fútbol Rusia 2018 jugará el sábado desde la hora 11 la selección argentina, ante Francia y por los octavos de final, la Liga Deportiva del Oeste dispuso que toda la fecha del campeonato "Apertura" 2018 "Carlos Carozza", se juegue el domingo 1º de julio.

Habitualmente, se disputaban un par de cotejos los sábado y el resto en la jornada dominical, pero en esta ocasión, por el match entre los dirigidos por Jorge Sampaoli y los galos en la justa mundialista, se resolvió que toda la jornada, octava del torneo, se juegue el domingo.

Recordando que Independiente de Junín, tras superar por 2 a 0 a Defensa Argentina, como visitante, tomó la punta del certamen, escoltado por B.A.P., mientras que luego se unican Origone de Agustín Roca y Sarmiento.

B.A.P. vs. Origone FC; River Plate vs. Jorge Newbery; y Sarmiento ante Rivadavia de Junín (en este último pleito en cancha de Defensa Argentina) a partir de las 15.15 horas.

Rivadavia de Lincoln vs. Mariano Moreno; e Independiente vs. Ambos Mundos, a las 15.30.

Completarán desde las 16, Villa Belgrano ante Defensa Argentina, en el estadio de Libertad y Suipacha.



El femenino

En cuanto a la sexta fecha del certamen femenino de la Liga Deportiva del Oeste, la fecha se jugará en el Club Sarmiento, con esta programación;

A las 10.30, Rivadavia de Lincoln vs. Ambos Mundos; desde las 13.20, Defensa Argentina vs. Rivadavia de Junín; y a partir de las 15, Sarmiento vs. Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba).