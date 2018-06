Cuál es la "maldición de los campeones" que hoy recayó sobre Alemania

Eran uno de los grandes candidatos a quedarse una vez más con la Copa del Mundo, pero la selección alemana quedó afuera del Mundial de Rusial luego de perder con Corea. La Selección de Alemania cayó por 2 a 0 en su último partido de la fase de grupos y no logró meterse entre los 16 mejores equipos.

Los Teutones sufrieron una de las catástrofes deportivas más grandes de su historia. Y la historia dice que esta terrible situación nunca antes se había dado: es la primera vez que el combinado alemán queda eliminado en la primera fase. Sin embargo, la historia si se repite entre los últimos cuatro campeones mundiales.

Las últimas tres selecciones que se quedaron con la Copa en sus respectivos mundiales, no lograron superar la instancia de grupos del mundial siguiente. De hecho, en los últimos años fue cotidiano: Francia no pasó a octavos en 2002, Italia se quedó en fase de grupos en 2010 y España no pudo avanzar en 2014.La mala racha de los campeones se corta únicamente con Brasil, que en 2002 logró el título, pero se metió entre los 16 mejores en 2006.

¿Será una maldición?