Francia se enfrenta a Dinamarca desde las 11

Ya clasificada para los octavos de final del Mundial con dos victorias muy sufridas, Francia rotará su once titular hoy (11:00 hora argentina) en Moscú para lograr el liderazgo del Grupo C ante una Dinamarca muy eficaz a la que le vale un empate para avanzar.

Los Bleus pueden permitirse incluso un simple empate en su tercer y último partido de la fase de grupos, suficiente para finalizar en la primera plaza, como en el Mundial 2014 y en la Eurocopa 2016, cuando empató sin goles respectivamente ante Ecuador y Suiza.

"Sobre todo no podemos acabar segundos, porque jugaríamos con Croacia", señaló el centrocampista Corentin Tolisso, impresionado por el espectáculo de Luka Modric y sus compañeros ante Argentina (3-0).

Si Croacia cumple los pronósticos y finaliza en primer lugar de la llave D, Francia -como primera- podría enfrentarse a dos viejos rivales, Nigeria (batida por 2-0 en octavos del Mundial 2014) o Islandia (goleada por 5-2 en los cuartos de la Eurocopa 2016). A pesar de su mal momento, la otra opción sería jugar con Argentina y un Leo Messi con el orgullo herido tras dos actuaciones muy decepcionantes.

Las alineaciones probables: Dinamarca, con Schmeichel - Dalsgaard, Kjær (cap.), Christensen, Stryger Larsen - Jorgensen, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto - Braithwaite. Seleccionador: Åge Hareide (NOR).

Francia: Mandanda - Sidibé, Varane (cap.), Kimpembe, Lucas Hernández - Kanté, NZonzi - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud. Seleccionador: Didier Deschamps.