Independiente le ganó a Defensa Argentina y alcanzó la cima del Torneo Apertura 2018

Independiente de Junín superó 2 a 0 a Defensa Argentina y se transformó en el nuevo puntero del Torneo Apertura 2018 Copa "Carlos Carozza" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el marco de la séptima fecha, también Sarmiento goleó a Ambos Mundos, River Plate de Junín superó de visitante a Deportivo Baigorrita y Villa Belgrano le ganó a Jorge Newbery.

El partido más intenso de la jornada se vivió en la cancha de Defensa. Allí, el local y el Rojo de Junín jugaron un entretenido encuentro que terminó con victoria para el visitante. En líneas generales, el equipo de Ever Gallo mostró orden y coordinación en todas sus líneas y se quedó con los tres puntos gracias a los tantos convertidos por Enzo Garavaglia y Emmanuel López.

El otro equipo que sigue escalando posiciones es Sarmiento que ayer goleó 4 a 0, de visitante, a Ambos Mundos. Valentín Robatto y Tomás Sartori pusieron en ventaja al Verde al término del primer tiempo y en el complemento liquidaron la historia Eric Lezcano y Javier Arias.

Villa Belgrano también ganó su duelo y sueña. El equipo que conduce tácticamente Diego "Pipo" Martino logró una importante victoria ante Jorge Newbery y se reacomodó en la tabla de posiciones. El volante Bernardo Delfini y el defensor Nicolás Esper marcaron los goles del triunfo.

Por último, en Baigorrita, La Loba cosechó una victoria importante. Fue por 1 a 0 con la conversión del atacante Esteban Boyler. Cabe recordar que el sábado, en los encuentros adelantados, Mariano Moreno había empatado con BAP sin goles y Rivadavia de Lincoln le ganó a su homónimo juninense por 3 a 2.

La octava fecha tendrá los siguientes partidos: BAP vs. Origone, Rivadavia de Lincoln vs. Mariano Moreno, Sarmiento vs. Rivadavia de Junín, Independiente vs. Ambos Mundos, Villa Belgrano vs. Defensa y River Plate vs. Newbery.