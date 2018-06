Sampaoli prueba con Armani en el arco e Higuain en el ataque

El entrenador Jorge Sampaoli probó este domingo al probable equipo de la Selección argentina que el próximo martes se medirá ante Nigeria y en el mismo colocó como titulares al arquero Franco Armani y al delantero Gonzalo Higuain.

El conjunto nacional debe conseguir un triunfo frente al elenco africano para poder clasificarse a los Octavos de Final del Mundial de Rusia y además de las inclusiones de los mencionados futbolistas el técnico volvió a armar una línea de cuatro defensores.

Los defensores Nicolás Otamendi y Gabriel Mercado y el mediocampista Lucas Biglia se recuperaron de sus molestias físicas y pudieron entrenarse con normalidad junto con sus compañeros.

Otamendi y Mercado serían titulares el próximo martes ante Nigeria en San Petersburgo mientras que Biglia seguiría en el banco de suplentes. .

En el equipo que dispuso Sampaoli este domingo Eduardo Salvio fue el lateral por la derecha mientras que Nicolás Tagliafico estuvo por la izquierda y Gabriel Mercado como segundo marcador central junto con Nicolás Otamendi.

La mitad de la cancha la integraron Enzo Pérez, Javier Mascherano, Éver Banega y Ángel Di María, quien regresaría al once inicial tras no ser de la partida frente a Croacia mientras que Higuaín entró en reemplazo de Sergio Agüero.

El elenco que jugaría ante Nigeria sería: Franco Armani; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Ever Banega, Ángel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

La Selección argentina volverá a entrenarse mañana en horario matutino en el predio de Bronnitsy tras lo cual viajará hacia la ciudad de San Petersburgo donde el próximo martes a las 15.00 jugará el trascendental encuentro frente a Nigeria.