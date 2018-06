Emotiva despedida del ex jugador de Sarmiento, Ignacio Cacheiro

En su cuenta de Facebook, el futbolista juninense Ignacio Cacheiro dejó un emotivo mensaje de despedida a la hinchada, empleados, profesionales del Club Sarmiento, ya que "Nacho" firmó en las últimas horas contrato con el Club Aucas de Ecuador, donde jugará de ahora en más.

Cacheiro escribió: “que el último partido no opaque todo lo bueno que se hizo durante el año. Me despido de un club que me dio absolutamente todo. Desde las inferiores hasta el profesionalismo. Donde me brinde al 100% en cada partido, jugando bien o mal pero siempre defendiendo los colores a más no poder y tratando de devolverle al club todo lo que me dio”.

“Agradecerle a toda la gente que siempre me hizo sentir como en casa, apoyándome y alentándome cuando más lo necesite, a los empleados del club (utileros, masajista, médicos, kinesiólogos) que siempre se brindaron al máximo, a mis compañeros que tuve a lo largo de los años, tanto en lo profesional como en las inferiores.

“Pero en especial agradecerle a mi familia, amigos y a mi novia que son los máximos apoyos para poder tomar la decisión de irme a otro país para seguir creciendo como persona y futbolista.

¡Es un hasta pronto, mi querido Sarmiento! ¡Abrazo enorme a toda la gente sarmientista y nuevamente gracias!", cerró su emotiva despedida Ignacio Cacheiro, en la red Facebook.