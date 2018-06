Octavos: Argentina debe vencer a Nigeria y esperar que Islandia no le gane a Croacia

El seleccionado argentino de fútbol se clasificará a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 si vence el martes a Nigeria e Islandia no le gana a Croacia en la última fecha del Grupo D.

El triunfo de los africanos de ayer sobre los islandeses (2-0) representó una buena noticia para el equipo de Jorge Sampaoli, que siguió el partido desde la concentración de Bronnitsy después del duro golpe por la goleada que le aplicó Croacia (0-3).

Jugadas dos fechas en la zona, los croatas -ya clasificados- lideran con seis puntos; Nigeria se ubica segundo con tres; Islandia y Argentina cierran con uno, con mejor diferencia de gol para los europeos (-2 contra -3).

De esta manera, si Argentina le gana a Nigeria e Islandia no suma tres unidades ante Croacia, la "albiceleste" conseguirá su boleto a octavos de final por puntos, sin atender otras variables.

La clasificación incluso podría darse con una victoria de ambos, pero en ese caso Argentina tendrá que ganar como mínimo por dos o más goles de diferencia de los que logren en un eventual triunfo los islandeses ante los balcánicos.

Si lo hiciera apenas por un gol más, Argentina e Islandia quedarán igualados en diferencia de tantos y entonces tallará el criterio de juego limpio. En ese rubro, los europeos sacan ventaja hoy porque tienen menor cantidad de jugadores amonestados (0 contra 3).

En cualquier caso, Argentina sólo podrá clasificarse como segundo del Grupo D y jugaría octavos el sábado 30 de junio a las 11 en Kazán ante el primero del Grupo C (Francia o Dinamarca).

Otro dato alentador para Argentina resulta la necesidad de Croacia de sumar al menos un punto ante Islandia para asegurarse el primer puesto del Grupo D, sin depender de otro resultados.

Es que si Croacia perdiera con Islandia y Nigeria goleara a Argentina, los africanos podrían arrebatarles el primer lugar de la zona por diferencia de gol, que hoy favorece a los europeos (+5 contra 0).

Los dos partidos se jugarán el martes próximo desde las 15. Argentina-Nigeria se disputará en la ciudad de San Petersburgo e Islandia-Croacia lo harán en Rostov.

Los antecedentes

Ambos cruces tiene antecedentes recientes: Nigeria goleó a Argentina 4-2 en un amistoso disputado el 14 de noviembre del año pasado en Krasnodar (Rusia). En ese partido, pactado con seis cambios, participaron once jugadores presentes hoy en el éxito de Volgogrado.

Los europeos, por su parte, compartieron grupo en las Eliminatorias con un saldo de una victoria por lado.

Los croatas vencieron como locales 2-0 el 12 de noviembre de 2016 y los islandeses se quedaron con la revancha por 1-0, el 11 de junio de 2017.

Islandia fue el ganador de la zona por dos puntos de diferencia, logró el pasaje directo a Rusia 2018 y obligó a los croatas a jugar un repechaje ante Grecia para lograr un cupo en el Mundial.

Cristian Ansaldi envió un mensaje de optimismo

El defensor del seleccionado argentino de fútbol Cristian Ansaldi envió un mensaje de optimismo a través de su cuenta de Instagram, luego de que la victoria de Nigeria sobre Islandia revitalizara las opciones del equipo de pasar a los octavos de final de Rusia 2018.

"Nuestra Fe y nuestra esperanza no debe ser en el ser humano, debe ser en Dios. Nosotros podremos fallar, pero Dios nunca falla. SEGUIMOS CONFIANDO ARGENTINA...", escribió Ansaldi junto a una foto en la que aparece en el banco de suplentes del seleccionado con el arquero Franco Armani, el delantero Christian Pavón y el volante Ever Banega, quien aprobó el comentario con un "like".

Entre los comentarios a la publicación se destacó la del ex delantero de River Plate Alejandro "Chori" Domínguez, quien expresó: "Vamos hermano, estamos con ustedes. Un fuerte abrazo y fuerza. Hagan callar a más de uno".

"Fuerza hermano querido, de esta van a salir victoriosos y van a callar muchas bocas. Perdón por aquellos que no valoran lo que uno hace por su selección. Fuerza que acá tienen un paraguayo alentando por ustedes", se sumó el delantero Nelson Haedo Valdez.

Y el jugador ecuatoriano Cristhian Noboa agregó: "Vamos Ansaldinho, mucha fuerza para el siguiente partido. Vamos amigo".

Tanto Domínguez como Haedo Valdez y Noboa fueron compañeros de Ansaldi en distintas etapas en el equipo ruso Rubin Kazan.

Antes del inicio del Mundial, Ansaldi había sido protagonista de una polémica por otra publicación en su Instagram, en la que se lo veía con su esposa en un jacuzzi.

"Son momentos muy duros", expresó Wilfredo Caballero

El arquero del seleccionado argentino de fútbol, Wilfredo Caballero, se refirió ayer a su error en el primer gol de la derrota sufrida ante Croacia, por la segunda fecha del grupo D del Mundial de Rusia, y expresó que atraviesa un momento "muy duro".

"Son momentos muy duros que hay que vivirlos", expresó vía WhatsApp el arquero de Chelsea de Inglaterra en diálogo con el programa televisivo "El diario de Mariana".

Consultado sobre qué le gustaría decir, el entrerriano, de 36 años y surgido de Boca Juniors, expresó: "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay que trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones".

Finalmente se refirió al estado anímico del grupo y concluyó: "Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Te agradezco, pero es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando".

Caballero protagonizó un grosero error que desembocó en el primer gol de la derrota 0-3 ante Croacia y que dejó a la Argentina al borde de la eliminación del Mundial.