Ignacio Cacheiro fichó para Aucas de Ecuador

El ex delantero de River Plate de Junín (Liga Deportiva del Oeste) y de Sarmiento profesional, Ignacio Andrés Cacheiro, se transformó en nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Aucas de la ciudad de Quito, Ecuador.

"Nacho", tras cumplir con la revisión médica, firmó su contrato en la víspera, el cual refrendó con Andrés Báez, gerente del club ecuatoriano, y se convirtió así en nuevo jugador de la entidad.

La institución fue fundada el 6 de febrero de 1945 por la empresa de hidrocarburos Royal Dutch Shell, es actualmente presidida por Danny Walker y su actual entrenador es Luis Soler.

El juninense, de 25 años, llevará su fútbol al barrio Chillogallo, al sur de la ciudad de Quito, y estará habilitado para jugar desde la segunda etapa del certamen de ese país.

El conjunto aurirojo se ubica noveno con 21 puntos, a veinte unidades del líder, Liga de Quito, tras jugar 18 partidos, ganar cuatro, empatar nueve y perder cinco, con 19 goles a favor y 15 en contra.

"Cache", goleador de Sarmiento en el último torneo de la Primera "B" Nacional (el "Verde" quedó a un paso del ascenso, tras perder la final del Reducido ante San Martín de Tucumán por un global de 5 a 2), inició su carrera como profesional en el C.A.S., en la "B" Nacional 2013/14 y aún se recuerda el golazo que en ese certamen le marcó a Independiente de Avellaneda en el arco de calle Gandini del estadio "Eva Perón", lo que le valió ganar trascendencia a nivel nacional, ya que fue reporteado por varios medios de Capital Federal.

Luego, Cacheiro pasó a Guillermo Brown de Puerto Madryn (Chubut) y en la temporada pasada volvió a Sarmiento, anotando ocho goles en el certamen finalizado hace pocas semanas.

Dardo Miloc va a jugar en Aldosivi de Mar del Plata

Mientras se disputa el Mundial de Rusia, Aldosivi de Mar del Plata, que logró el ascenso al ser campeón de la Primera "B" Nacional, se encuentra en pleno armado de su plantel para encarar la Superliga, en lo que será su segunda aventura en Primera División.

Por eso sumó a su segundo refuerzo, el experimentado volante Dardo Miloc, ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento de Junín y quien llega procedente de Atlético Tucumán.

Miloc, ex volante del "Verde" juninense, es la segunda cara nueva del plantel, sumándose al delantero santafesino Denis Stracqualursi, procedente de Tigre.

Además, el lateral Lucas Kruspzky renovó su contrato con el club por una temporada más. El ex Independiente y Arsenal se suma a una nómina que también incluyó a Antonio Medina y Cristian Chávez, quienes también han extendido sus respectivos vínculos con el "Tiburón" marplatense.

También se confirmó que Aldosivi jugará un encuentro amistoso el sábado 14 de julio frente a Independiente, probablemente en el estadio "José María Minella" de Mar del Plata.