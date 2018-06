Dinamarca y Australia, sin diferencias

Los seleccionados de Dinamarca y Australia igualaron 1 a 1 en un partido por el Grupo C de la Copa del Mundo que se desarrolla en Rusia, en un empate que le resultó más positivo a los daneses en busca del objetivo de la clasificación a octavos de final.

El encuentro se jugó en el Samara Arena, en la ciudad de Samara, y el gol de Dinamarca lo convirtió Christian Eriksen, mientras que Mile Jedinak igualó para los oceánicos, de tiro penal.

Dinamarca fue mucho más agresivo en el inicio, con Eriksen como eje, quien es talentoso pero discontinuo, y la movilidad de Nikolai Jorgensen; mientras que Australia, con menos calidad técnica en sus jugadores pero con mucho despliegue, inquietó con la velocidad de Matthew Leckie y en la zona media Jedinak, Aaron Mooy y Robbie Kruse buscaron adueñarse del balón.

Dinamarca golpeó primero, a los 10 minutos, con un golazo de Eriksen. El jugador del Tottenham inglés abrió el marcador con un zurdazo desde fuera de área tras un pase de Jorgensen.

Pero llegó el empate a los 38. En uno de los tantos centros australianos Polsen tocó el balón con la mano y el árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz, con la ayuda del Video de Asistencia Arbitral, sancionó el tiro penal, que convirtió Jedinak, cortándole un invicto de 572 minutos al arquero Kasper Schmeichel.

Poulsen también había cometido un penal contra Perú, que marró Christian Cueva, y en ambas infracciones recibió la tarjeta amarilla por lo tanto no actuará ante Francia por la tercera fecha del grupo el martes próximo, primer suspendido a causa del VAR.

El segundo tiempo fue emotivo, no se podía exigir mucha calidad ni toques de ingenio, pero ambos con armas similares, pelotazos y centros, buscaron el triunfo.

Dinamarca necesita ganar para casi asegurarse la clasificación, luego de haber vencido a Perú en el debut, y Australia quedó al borde de la eliminación.

Hubo llegadas para ambos pero los dos arqueros, Schmeichel en los europeos y Matthew Ryan en Australia actuaron con solvencia y negaron la chance de que el marcador cambiara.