Argentina fue goleada por Croacia y espera por un milagro

La Selección argentina dio hoy una muestra más de su bajo nivel individual y colectivo, al caer goleado 3-0 frente a Croacia y quedar dependiendo de un milagro para seguir en el Mundial de Rusia 2018.

Después de un primer tiempo con leve tendencia hacia el conjunto albiceleste, un grave error individual del arquero Wilfredo Caballero le permitió a Ante Rebic definir de volea a los siete minutos del complemento.



A partir de allí, Argentina fue previsible, estuvo nervioso y Croacia aprovechó cada una de las opciones que tuvo de contragolpe para sentenciar la historia.

La calidad de Luka Modric, a los 35 minutos, y de Ivan Kakitic, sobre la hora, decoraron el resultado para los balcánicos, que le dieron un cachetazo inesperado a la Selección argentina.

Esta derrota provoca que el elenco nacional deba esperar una ayuda de Nigeria mañana frente a Islandia, para llegar con opciones a la última jornada del Grupo "D" para poder avanzar a octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Argentina jugará el próximo martes a las 15:00 (hora argentina) frente a Nigeria, en el estadio del Zenit de San Petersburgo.

Síntesis

Grupo D - Fecha 2.

Argentina-Croacia.

Estadio: Niznhy Nóvgorod.

Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).

Argentina: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Marcos Acuña; Lionel Messi; y Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic; Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.

Goles en el segundo tiempo: 7m Rebic (C), 35m Modric (C), 45m Rakitic (C).

Cambios en el segundo tiempo: 9m, Gonzalo Higuaín por Agüero, 10m Cristian Pavón por Salvio, 11m Andrej Kramarić por Rebic (C), 22m Paulo Dybala por Pérez (A), 36m Mateo Kovacic por Perisic (C), 46m Vedran Corluka por Mandzukic (C).

Amonestados: Rebic, Vrsaljko (C), Mercado, Otamendi, Acuña.