Cristiano Ronaldo hizo otra vez la diferencia

Cristiano Ronaldo, máximo goleador del Mundial de Rusia 2018, volvió a marcar la diferencia al anotar ayer el tanto con el cual el seleccionado de Portugal venció 1-0 a Marruecos, en cotejo por el Grupo "B" jugado en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, y así los lusitanos dieron un paso importante para clasificar a octavos de final.

El delantero del Real Madrid estableció la exigua diferencia en el amanecer del partido, cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos.

El centro de atención fue Ronaldo, la expectativa tiene como objetivo todo aquello que concreta el astro del Real Madrid a través de su juego, capacidad goleadora y su egocentrismo, que se hace notar en cada mirada a la pantalla gigante del notable estadio moscovita y ceremonia previa a la ejecución de un tiro libre.

Los silbidos de los marroquíes y los aplausos de los rusos, no hay término medio para Ronaldo, es amado u odiado y en apenas cuatro minutos ya justifica la masiva consideración al marcar el 1 a 0 para los lusitanos con un fantástico cabezazo.

Ronaldo es Portugal, no se puede soslayar las presencias de Pepe, Bernardo Silva, Joao Moutinho, entre otros, pero la impresión que se percibe al observar al actual campeón de Europa es que sin el astro nacido en la ciudad de Funchal, Madeira, sería un equipo ordinario, que provocaría un medido interés para ver sus partidos.

Tras el gol. Ronaldo ejecutó dos tiros libres y ambos remates pegaron en la barrera, además de recibir un par de infracciones de cierta rigurosidad, no mucho más que eso, pero es incontrolable a la hora de marcar.

En la primera etapa Marruecos jugó mejor, fue más prolijo con el balón, pero la gestación de Younes Belhanda, el desborde de los extremos Hakim Ziyach y Nouredine Amrabat nunca pudo ser plasmado en gol en el arco defendido por Rui Patricio porque el equipo africano no es efectivo y lo había demostrado en la derrota ante Irán 1-0 en el debut.

Portugal tuvo menos posesión, pero fue concreto, aunque están en deuda por los realizado por Joao Moutinho y Joa Mario, así como el hombre de punta, Gonzalo Guedes a quien el arquero Monir El Kajoui le tapó un remate de gol.

No hubo marcadas variantes en el período final, los marroquíes no le dieron paz al campeón de Europa, presión constante, desborde, búsqueda infructosa de ese tesoro llamado gol.

El arquero Rui Patricio volvió a salvar su arco ante un cabezazo de Belhanda y Benathia remató apenas desviado sobre el travesaño e inquietó con un cabezazo.

Portugal ya había hecho su negocio, el empate con España, 3 a 3 con tantos de Ronaldo, que suma cuatro y es hoy el máximo anotador del certamen, y este triunfo lo ubican muy cerca del pase a la próxima fase.

Marruecos insistió, buscó, pero está claro que en la Universidad de Fútbol los africanos reprobaron la materia denominada "Gol" y ello lo pagaron con la eliminación.

Portugal ganó y tiene a Ronaldo, con eso le alcanza para seguir en carrera pero de ninguna manera se puede vestir como candidato, tiene un verdadero crack en sus filas, posiblemente hoy el mejor del mundo, pero su juego está lejos de conformar.