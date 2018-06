Croacia, un rival de mucho riesgo en el camino del combinado albiceleste

La Selección Argentina tratará hoy de tomar aire en el mundial de fútbol Rusia 2018 cuando enfrente al líder del grupo "D", Croacia, para no quedar obligado y preocupado sobre su futuro en el certamen ecuménico.

La marea de hinchas albicelestes se mudará ahora a 400 kilómetros de Moscú, para recalar en el estadio de la ciudad de Nizhni Novgorod, donde hoy a partir de las 15 (hora argentina) el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli buscará su primer triunfo, el encuentro que contará con arbitraje del uzbeko Ravshan Irmatov.

Tras la primer fecha, Croacia es líder con tres puntos (+2 de diferencia de gol), Argentina e Islandia comparten el segundo lugar con un punto (empataron 1 a 1) y cierra Nigeria sin unidades, tras caer 2 a 0 ante los croatas.

Por eso, para la Selección argentina este encuentro es tan trascendental, aunque cualquier resultado lo obligará a estar atento a lo que suceda mañana entre Nigeria e Islandia.

De hecho, el entrenador Sampaoli no quiso especular con un resultado que lo favorezca en el encuentro ante los balcánicos, que "va a ser muy difícil" porque tienen "una generación de jugadores muy destacada" y viene con el ánimo en alza tras el 2-0 frente a Nigeria.

La principal deuda que deberá saldar el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli es el juego, tan falto de resolución el sábado pasado en Moscú frente a la debutante Islandia.

Es cierto que fue dominador, tuvo el penal errado por Lionel Messi y contó con las mejores opciones, aunque la mayoría de ellas fueron por desequilibrios individuales, más que por armado conjunto.

Y para un entrenador en el que las combinaciones son tan importantes, es una cuestión casi de Estado que deberá e intentará mejorar.

Por eso los cambios que el DT santafesino probó y promovió en el búnker de Bronnitsy, con modificación de esquema incluido, y al menos tres ingresos desde el banco.

Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Enzo Pérez ingresarían por Eduardo Salvio, Lucas Biglia y Angel Di María, éstos últimos dos de lo más flojos frente a Islandia.

¿El objetivo?: Desplegar las alas en posesión ante un equipo que basa su juego en el mediocampo y tener mucha intensidad en la recuperación del balón.

El entrenador santafesino, para continuar con la ola de apoyos al capitán de la Selección argentina, calificó en la previa a Lionel Messi como un "prócer" y consideró "demasiado cómodo" que se lo cargue de "responsabilidad" cuando no se consigue un triunfo.

"Cuando Messi hace un gol, lo gritamos todos y nos sentimos parte, pero cuando no ganamos, le cargamos toda la responsabilidad a él. Me parece demasiado cómodo de los argentinos que un jugador pueda generar diferentes estados de ánimo. Messi es un prócer, como lo fue Diego en su momento.

Cada argentino tiene la 10 de Messi y la 10 de Maradona", explicó en conferencia de prensa.

Con "Lío" Messi bien estudiado

Croacia ha tenido que esforzarse para no distraerse en su preparación del partido ante la Argentina, con un estudio al detalle sobre el desequilibrio que puede producir Lionel Messi.

El mediocampista Mateo Kovacic avisó que no tienen "miedo" a los jugadores de Argentina, porque "salvo Messi", los futbolistas croatas son "mejores".

Y para evitar sorpresas, el entrenador Dalic sostuvo que cualquier información o consejo es bienvenido si sirve para frenar a Messi.

Por eso pidió ayuda a sus jugadores que militan en clubes españoles, especialmente a Ivan Rakitic, compañero de club del astro albiceleste en el Barcelona, pero también a Luka Modric y Mateo Kovacic, ambos del Real Madrid.

"Rakitic va a ser mi ayudante de campo durante los tres próximos días, vamos a pedirle consejos sobre cómo se puede parar a Messi. Ivan va a hablarme de ello y utilizaré todas las informaciones disponibles. Luka (Modric) y Kovacic (jugadores del Real Madrid) también me van a ayudar. Han jugado contra él y Zidane les ha preparado para todo eso", explicó Dalic.