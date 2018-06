España buscará dar un paso a la clasificación ante Irán

La selección de fútbol de España se medirá hoy ante Irán, sorprendente líder del Grupo B, con la necesidad de sumar una victoria para ratificar su condición de favorito y no complicar las chances de clasificar a los octavos de final, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

El partido se disputará en el Kazán Arena, desde las 15 de nuestro país, con el uruguayo Andrés Cunha como árbitro y televisación de la TV Pública y DirecTV.

Irán, tras su victoria por 1-0 sobre Marruecos en tiempo adicionado, encabeza las posiciones con 3 puntos, seguido por España y Portugal, que protagonizaron un sensacional empate 3-3.

España está obligada a ganar, por muchos goles de ser posible, para no depender de las matemáticas para pasar a la siguiente ronda, aunque si se tiene en cuenta el terremoto que tuvo que superar previo al debut, el punto conseguido frente a los portugueses dejó sensaciones contrapuestas.

La destitución de Julen Lopetegui apenas 48 horas antes del debut, la crisis abierta en la concentración de Krasnodar y la tensión interna entre los futbolistas, fueron un combo explosivo, pero España apeló a su fútbol atildado y vistoso para revertir la mala situación.

En definitiva, los dirigidos por Fernando Hierro tendrán enfrente a un Irán que no tratará de disputar la tenencia de la pelota, armará un plan defensivo con líneas juntas y cederá el terreno en busca de lastimar de contraataque. Por esa razón, los españoles deberán buscar variantes a la velocidad y la verticalidad habitual.