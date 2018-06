Senegal sorprendió y le ganó a Polonia

El seleccionado de Senegal venció a su par de Polonia, al que no le alcanzó el debut mundialista de Robert Lewandowski, por 2-0 en Moscú y se convirtió en el primer representante africano en sumar puntos en el Mundial de Rusia.

Por la primera fecha del Grupo C, Senegal se impuso por los goles de Thiago Cionek, en contra (38m. PT) y de M'Baye Niang (15m. ST).

En el estadio Spartak de Moscú, escenario del debut de Argentina, el equipo africano, alentado por muchos de los 44.190 hinchas presentes, volvió a sorprender como en primera participación mundialistas en Corea- Japón 2002 cuando en el debut derrotó al defensor del título, Francia, por 1-0.

Aliou Cissé, actual entrenador del equipo africano, era el capitán del aquel equipo que llegó hasta los cuartos de final y ahora se ilusiona con repetir esa histórica campaña.

Senegal ahora comparte la punta del grupo con Japón, que venció a Colombia en primer turno y será su rival el próximo domingo. Polonia, por su parte, se jugará una verdadera final ante Colombia.

El argentino Hernán Maidana estuvo como asistente en el VAR pero no tuvo incidencia a pesar de la polémica por el segundo gol de Senegal.

El árbitro bareiní Nawaf Shukralla permitió el reingreso del delantero Niang, quien estaba siendo atendido por el cuerpo médico, y aprovechó un pase atrás de Krychowiak y una mala y apresurada salida del arquero Szczesny para convertir el segundo gol de su equipo.

La apertura del marcador también contó con colaboración polaca ya que el defensor Thiago Cionek desvió el tiro de Idrissa Gana Gueye y convirtió en contra de su propia valla.

Decepcionante actuación del goleador Lewandowski en su primer partido mundialistas tras ser la figura del equipo en la clasificación europea.

El partido

El equipo polaco tuvo más posesión de la pelota durante el primer tiempo pero no logró transformar esa tenencia en dominio ya que nunca pudo dejar a su jugador estrella, Robert Lewandowski, en posición de gol.

Cuando parecía que se iban al descanso sin goles, Senegal aprovechó un contraataque que inició Niang por izquierda tras dejar en el camino la marca de Piszczek, la cedió para el capitán Mané al centro y éste la abrió para llegada de Gana Gueye, quien remató y para su suerte se desvió en el defensor Cionek para desconcentar al arquero Szczesny.

Thiago Cionek, nacido en la ciudad brasileña de Curitiba pero de padres polacos, ingresó al equipo por la lesión de Kamil Glik, habitual titular y una de las figuras del equipo, y tuvo la mala fortuna de convertir en contra de su propia valla el gol que

Con Polonia jugado en ataque, Senegal capitalizó una distracción de la defensa rival ya que Nian reingresó al campo luego de ser atendido y recibió un pase atrás de Krychowiak y ante la apresurada salida del arquero Szczesny definió con el arco en soledad.

La revancha para Krychowiak llegó a cuatro minutos del final cuando anotó el gol de descuento de cabeza pero finalmente no alcanzó para alcanzar el empate.

Con la vicotoria de Senegal, se cerró la primera fecha en todos los grupos del Mundial, con la particularidad que hubo tantos en los 16 partidos de la jornada inaugural del certamen.