La séptima fecha tiene dos cotejos el sábado y los demás, el domingo

El fin de semana se disputará la séptima fecha del campeonato "Apertura" 2018 de fútbol de la Liga Deportiva del Oeste, la cual se realizará de manera desdoblada, con dos encuentros el sábado 23 y los cuatro restantes, el domingo 24.

Abriendo la jornada en a tarde sabatina, se enfrentarán desde las 13.45 horas Mariano Moreno vs. B.A.P.,en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" de los morenistas.

Posteriormente, desde las 15.30 horas en el polideportivo de Ruta Nacional 188 y calle Italia, Rivadavia de Junín frente a Rivadavia de Lincoln.

El domingo desde las 15.30, los partidos previstos son los siguientes:

Villa Belgrano vs. Jorge Newbery; Defensa Argentina ante Independiente; Ambos Mundos vs. Sarmiento y en la vecina localidad, Deportivo Baigorrita espera a River Plate, quedando libre Origone de Agustín Roca.