Cifarelli: "Para este nuevo campeonato el presupuesto de Sarmiento no será el mismo"

El tesorero de la comisión directiva de Sarmiento, Diego Cifarelli, es uno de los dirigentes que en la actualidad encabeza las negociaciones con los jugadores que el entrenador Iván Delfino pidió que se queden.

En diálogo exclusivo con Democracia, Cifarelli aseguró que el presupuesto del club para la nueva temporada tendrá una reducción del 40% y que en base a los nuevos montos se ajustará la contratación de jugadores.

A continuación, los extractos más importantes de una charla en la que el futuro del Verde fue el tema central.

- ¿Qué trabajo está desarrollando la dirigencia en la actualidad?

- Después de haberse frustrado un poco el sueño que todos teníamos y de tomarnos un tiempo para hacer el duelo, nos pusimos a trabajar con algunas indicaciones que nos dejó el presidente (Fernando Chiófalo) antes de irse (Rusia). En base a esas premisas, con el grupo de dirigentes estamos trabajando en la diagramación de lo que se viene. Nos trazamos distintos objetivos y de a poco vamos desarrollando ese trabajo.

Para este nuevo campeonato el presupuesto no será el mismo, entonces nos tenemos que reacomodar a este nuevo presente. No vamos a contar con un aporte que veníamos teniendo de la Superliga y eso nos condiciona un poco.

- ¿Cuáles son esos objetivos?

- El primero ya se ha logrado y fue el de lograr la continuidad del cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino. Después, junto con él, se diagramó un listado con los jugadores del plantel y se dividió entre los que no serán tenidos en cuenta y los que tendrán la chance de seguir en Sarmiento. Algunos ya se fueron y con otros estamos trabajando para reacondicionar contratos y tratando de que continúen en el club. Para este nuevo campeonato el presupuesto no será el mismo, entonces nos tenemos que reacomodar a este nuevo presente. No vamos a contar con un aporte que veníamos teniendo de la Superliga y eso nos condiciona un poco desde lo presupuestario.

- ¿Cuáles serían los montos?

- En el campeonato pasado la AFA nos hacía dos aportes, uno de la categoría y un extra de la Superliga por haber descendido recientemente. Ahora ese aporte extraordinario ya no lo vamos a tener. Por eso es que tenemos que reorganizar todo el presupuesto, no solo por esta reducción sino también por el escenario económico que nos toca vivir en el país. Para el campeonato que se viene vamos a tener entre 500 y 700 mil pesos menos de presupuesto mensual. Es bastante, la pérdida representa un 40%, aproximadamente. Más o menos, 1.200.000 pesos es lo que cobrábamos de AFA y otros 700 mil de la Superliga; esos 700 mil serían los que perderíamos.

- En el marco de un presupuesto más ajustado ¿Cuál es la idea en cuanto a incorporaciones?

- En principio vamos a prescindir de varios profesionales, esto en algún punto ya lo hemos hecho; y al mismo tiempo armar una base de jugadores que le den prestigio al plantel, lógicamente siempre de acuerdo a lo planteado por el entrenador; y la idea es darle lugar a los jugadores de nuestra cantera. Con el grupo de jugadores del club la idea es ver en qué puestos pueden funcionar y a partir de allí avanzar con el tema de las contrataciones. En cuanto a los refuerzos que lleguen vamos a ser muy cautos. Está claro que no vamos a traer once jugadores.

- ¿Se puede decir que el nuevo Sarmiento sería con muchos juveniles?

- Ellos son la base del futuro de Sarmiento pero la idea es armar un equipo equilibrado. La idea es cumplir en la medida de lo posible con lo que nos pidió Iván (Delfino) y conformar un plantel que pueda recrear la mística de lo que representa vestir nuestra camiseta. Ya tenemos la suerte de contar con jugadores que representan esto y ojalá que los que vengan lo entiendan de esta manera.





- ¿Cómo se dieron las bajas en este trabajo de reconstrucción?

- Las bajas, en su gran mayoría fueron por decisión del entrenador y del cuerpo técnico. Y en otras pocas no se han podido dar, como el caso de Lucas Passerini que cuando lo trajimos estábamos convencidos de lo que podía darnos, aunque muchos decían lo contrario. A Lucas lo veníamos siguiendo desde hacía mucho tiempo y sabíamos que era un jugador con un potencial enorme. El contrato que hicimos con él fue por un año y medio pero sabíamos que pasados los primeros seis meses se lo podían llevar. Si ascendíamos jugaba en Sarmiento y si seguíamos en la B, como ocurrió, Passerini sólo jugaba con nuestra camiseta. Pero bueno, Tigre lo pidió y se tuvo que ir.

- ¿Y con Cacheiro?

- Lo de "Nacho" fue distinto. El técnico lo quería pero él decidió irse. Nosotros le hicimos varias propuestas que a él no le parecieron bien. Seguramente él tiene otros objetivos como el de querer jugar en la primera división. Ojalá que lo pueda cumplir porque es un jugador que nos representa.

- ¿Por qué se generó cierta polémica con Cacheiro?

- Porque nos hubiese gustado que se vaya de otra manera, pero bueno. En este mes él quedó libre, nosotros le hicimos una propuesta pero dijo que no. Por la renovación él pidió una suma que para Sarmiento es demasiado excesiva, no está dentro de nuestras posibilidades. No digo que él no se lo merezca pero a nosotros nos excede. La idea nunca fue armar una polémica y desde ya le deseamos lo mejor.

- ¿Y con el resto de los jugadores que el DT pidió que se queden?

- Bueno, hoy confirmamos la continuidad de Landa y estamos negociando con Farré. Después el resto tiene contrato, como el caso de Garnier y los chicos que vienen pidiendo por un lugar. En algunos puestos los chicos del club van a tener la posibilidad de mostrar sus condiciones y quizás jueguen, eso ya sería una decisión del entrenador. En líneas generales, la idea es esa: darle rodaje a los chicos del club y rodearlos con la experiencia de los que se quedan.

- ¿Cuál es la situación de Sanabria, Rinaldi y Capelli?

- A Sanabria el técnico lo quiere, consideramos que tiene características de crack y el entrenador le puso ciertas condiciones que tiene que cumplir para tenerlo en cuenta. Si las cumple seguramente estará en las consideraciones del entrenador y si no tendremos que rehacer su contrato. Después, con Rinaldi también estamos analizando, es un chico con muchas condiciones, tuvo sus chances y quizás no rindió como esperábamos todos; se vence su préstamo y veremos qué hacemos. Después regresarán de su lesión Antonini y también Etevenaux. Otro jugador con el que estamos negociando es Capelli; él tiene contrato pero para el entrenador no es prioridad y veremos si él quiere pelear el puesto porque el técnico nos pidió un central. "El Gallo" evaluará si tiene ganas de arrancar de atrás.

- En definitiva, el proceso de reconstrucción está en marcha.

- Correcto, trabajando y sabiendo que la prioridad es lograr un plantel equilibrado, con un presupuesto acorde a las posibilidades de Sarmiento y tratando de ser protagonistas como lo hemos sido hasta ahora. La intención para lo que viene es amalgamar las ganas de los más chicos con la experiencia, el profesionalismo y la responsabilidad de los jugadores más grandes. Y confiar en Iván Delfino porque él nos ha demostrado que el trabajo y el perfil bajo son sus principales virtudes.