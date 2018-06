Agónico triunfo de Inglaterra sobre Túnez

Inglaterra derrotó a Túnez por 2 a 1 con el tiempo reglamentario cumplido y un cabezazo de su capitán y figura, Harry Kane, en un partido que se disputó en la ciudad de Volgogrado por el Grupo G del Mundial Rusia 2018.

El propio Kane también fue responsable de la apertura del marcador a los once minutos del primer tiempo y Ferjani Sassi, de penal a los 35 de la misma etapa, marcó el empate parcial para los tunecinos.

Con esta victoria Inglaterra cortó una racha adversa de ocho años sin victorias mundialistas, tras vencer a Eslovenia 1 a 0 el 23 de junio de 2310 en el Mundial de Sudáfrica.

A la espera del debut de Senegal los restantes equipos africanos que participan en este Mundial -Egipto, Marruecos, Nigeria y Túnez- no han sacado puntos en lo que va de la competencia.

El partido se jugó en el estadio Arena Volgogrado, donde los jugadores fueron atacados por mosquitos cuando calentaban y siguieron “luchando” contra los insectos en el desarrollo del juego, que fue arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.

Inglaterra, mejor desde el inicio

Arrancó con todo Inglaterra y tuvo dos situaciones claras en los primeros cuatro minutos: tras una mala salida del fondo Jesse Lingard remató desde el área chica y Mouez Hassen sacó con el pie y de inmediato Raheem Sterling entró por el segundo palo tras un pase desde la izquierda y la tiró afuera desde inmejorable posición.

Inglaterra manejó el desarrollo, a través de Lingard y Delle Alli, y la insistencia tuvo rápidamente su premio, tras un cabezazo sin marca de John Stones que sacó Hassen en el ángulo superior izquierdo pero el rebote encontró a Kane, que ya sin oposición definió con un toque suave.

Poco después y también por el mismo palo lo tuvo el propio Lingard, pero definió en forma defectuosa.

Luego de los 25 minutos iniciales Túnez pudo salir un poco del asedio y respondió con un disparo desde afuera del área de Ferjani Sassi que se desvió al tiro de esquina.

Pero a los 35 minutos Kyle Walker le dio un codazo a Fakhereddin Ben Youssef adentro del área y Sassi transformó el penal en gol con un remate bajo que se metió junto al palo derecho de Jordan Pickford, que alcanzó a tocarla pero no pudo desviarla.

Despertó Inglaterra tras el impacto y llegó varias veces al área rival, como un remate de Lingard desde el punto de penal que se desvió al córner y otro envío del mismo jugador que dio en el palo izquierdo del ingresado Ben Mustapha.

En el complemento, las

principales emociones

En el inicio del Túnez se animó a tener algo más la pelota, y no obstante la primera de riesgo fue para Inglaterra, con un cabezazo de Alli que contuvo Mustapha abajo.

El conjunto inglés tuvo posesión pero no fue tan profundo como en la primera mitad, pero se acercó al promediar la etapa con un tiro libre de Kieran Tripper desviado y otro tiro libre de Ashley Young apenas elevado.

Y cuando el terminaba el partido Kane apareció por el segundo palo y batió de cabeza a Mustapha, para llevar a Inglaterra a un agónico triunfo.