Ambos Mundos: Amor y trabajo por el Tricolor

Daniel "Keto" Barcos está a punto de cumplir su cuarto período consecutivo como presidente del Club Ambos Mundos. En una charla exclusiva con Democracia, el dirigente realizó un balance de la gestión, habló del buen presente deportivo y anticipó algunos de los proyectos.

- ¿Cuál es el balance del primer semestre de trabajo?

- Bien, tratando de finalizar con lo que ya habíamos arrancado. La última obra que hicimos fue una cabina de transmisión para la prensa y ya estamos en la segunda parte de la obra que sería vidriarla y ponerle las aberturas que le faltan. También hemos terminado con la iluminación del predio (Robbio y Suipacha), le hemos agregado lámparas led y por suerte hoy los chicos se entrenan cómodamente ahí. Durante la semana las inferiores se entrenan ahí salvo un día que lo hacen en la cancha principal donde hacen fútbol.

- ¿Cómo estás desde lo personal? ¿Desgasta el trabajo de dirigente?

- Bien, tengo un compromiso más que nada moral con el club. Ahora el 26 de junio termino mi cuarto mandato y la verdad que el cansancio se nota. Han sido años de mucho trabajo. Además del club tengo mi trabajo personal y mi familia. Pero bueno, en el club no me puedo quejar porque estoy siempre acompañado. Quizás en el día a día no tanto pero cuando hay algún evento siempre hay un gran acompañamiento. Se arman lindos grupos de trabajo. Pero en el día a día surgen cosas inesperadas, puede pasar que tengamos que estar presentes en alguna reunión de la liga o que algún chico necesite algo. Siempre hay imprevistos. Son muchas las responsabilidades y a veces a uno le toca estar solo.

- O sea que todavía no se sabe si seguís o no.

- Vamos a ver, estamos analizando la situación. Por ahí surge alguien para ocupar la presidencia y lo acompañaremos todos. De todas maneras el club está bien, se han hecho muchas cosas y lo importante, más allá de los nombres, es que se pueda mantener todo eso que se hizo. Yo no voy a dejar el club, seguiré estando quizás sin tanta exposición, pero no voy a alejarme porque siento una gran responsabilidad.

- Siempre es buena una renovación dirigencial.

- Sí, yo creo que sí. La exposición siempre hace que los trabajos se centralicen y eso desgasta. Pero bueno, acá lo importante es el club. Si yo sigo o alguien viene, nunca hay que olvidarse de eso, que el club está por sobre cualquier persona.

- Volviendo a lo deportivo, Ambos Mundos sigue teniendo una participación importante en los torneos de la liga.

- En total tenemos 280 chicos, más los 25 de primera división. Este año, de décima a sexta división, tenemos la suerte de contar con el profe Hugo López, que la verdad ha cambiado para bien el rendimiento y comportamiento de los chicos. En quinta, cuarta y primera tenemos a Hugo Castro; también está trabajando Davino y en la preparación física está Federico Medina. También tenemos a Víctor Marinello que entrena a los arqueros y al profe Flores que los trabaja desde lo físico. El grupo es muy bueno y considero que las inferiores de Ambos Mundos han tenido un crecimiento muy importante. Estamos bien.

- ¿Y en primera?

- Seguimos dándole la oportunidad a los más chicos. A nosotros nos gustaría salir campeones como a cualquiera pero sabemos que es difícil y mucho más cuando se apuesta a los chicos del club. Ellos van sumando experiencia y el día de mañana serán los protagonistas. Se aprende de los errores y ese es el camino que nosotros elegimos.

- También hay un trabajo desde la contención. ¿Cómo se organizan desde ese aspecto?

- Con el tema de la copa de leche seguimos dándola tres días a la semana. Contamos para eso con un grupo de madres que siempre trabaja incansablemente por los chicos. El tema de la copa de leche nos genera mucha responsabilidad y compromiso. Pero bueno, es algo que tenemos que hacer; porque sabemos que para algunos chicos representa mucho.

- ¿Sentís el acompañamiento de la sociedad para el club Ambos Mundos?

- Si, eso está y se mantiene. La municipalidad está presente, simplemente tengo que ir para que me den el pedido y listo. No tengo nada que decir, al contrario, agradecer. Ellos te dan una buena cantidad de mercadería y eso nos ayuda mucho. Después algunas panaderías colaboran incansablemente con nosotros. Nos dan lo que sobra del día anterior y nosotros lo calentamos en un horno pizzero que adquirimos. Sabemos que para algunos chicos ese es el único alimento que ingieren antes de irse a dormir. Esa es la verdad que a uno le da fuerzas para seguir. Yo me siento en deuda con el club porque cuando lo necesité me ayudaron, entonces hoy, que mi situación es distinta, me gustar devolver todo lo que me dieron. Siento un compromiso moral muy fuerte.