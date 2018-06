Lisandro Magallán no sería transferido al Ajax holandés

La salida del defensor de Boca Juniors, Lisandro Magallán, al Ajax se frustró definitivamente, luego de que la institución holandesa desistiera de incorporar al jugador, ante la demora de su par de la Ribera de autorizar la operación.

La entidad de Amsterdam había ofertado abonar 9,5 millones de euros por la transferencia y, de hecho, el ex jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta se había practicado la revisión médica de rigor, antes de viajar a Europa para pasar sus vacaciones.

La decisión de mantener a Magallán en el plantel que conduce el DT Guillermo Barros Schelotto obedece a que Boca no pudo progresar en la incorporación del paraguayo Gustavo Gómez (ex Lanús y hoy en el Milan italiano) ni tampoco en la de Carlos Izquierdoz, quien se quedaría en el Santos Laguna, una vez que la entidad mexicana tasó el pase en un monto cercano a los 8 millones de dólares.

Se iría Barrios

En tanto, el futuro del mediocampista colombiano Wilmar Barrios podría estar en la Premier League de Inglaterra, luego de que West Bromwich mostrara interés en hacerse de los servicios del volante de contención surgido en las divisiones formativas del Tolima.

De acuerdo a lo revelado a Télam por una fuente que intervendrá en la eventual negociación habrá “una oferta de 16,5 millones de euros” por el pase del colombiano Barrios, que jugó 51 encuentros con la casaca auriazul, durante los dos últimos años.

El plantel de Boca retornará a las prácticas el jueves 28 del corriente, en Casa Amarilla, con mira a las tres competencias que asumirá en el segundo semestre.